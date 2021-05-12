Женщин задержали за лампадки и подписку на запрещенный медицинский канал

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Их судили.

42-летняя Алеся Лебедь и 54-летняя Евгения Жуковская сидели на остановке, рядом с ними был незнакомый им парень, сообщает БЕЛСАТ . Подъехал бус, из него выскочили силовики и побежали за парнем, который решил убежать.

К женщинам подошел милиционер и попросил показать их сумки. У Алеси он нашел лампадки, после чего попросил Евгению показать телефон. Милиционер увидел, что женщина подписана на медицинский канал, и поинтересовался, мол, знает ли она, что этот канал признан экстремистским. Евгения ответила, что она — медик и у нее есть право на информацию.

На этом моменте подвели парня, который пытался убежать от силовиков. По словам женщин, у него было разбито лицо. Всех троих посадили в бус и отвезли в РУВД, где составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование. Алесю и Евгению отпустили домой, так как у них есть несовершеннолетние дети – но не через три часа, как положено по закону, а через пять часов.

7 мая женщин судили. Так как адвокаты смогли показать на процессе, что в деле есть много ошибок и неточностей, судья отправила дела Алеси и Евгении на доработку.