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Один из лидеров минского «Динамо» покинул команду

12.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канадский нападающий Райан Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист» из Екатеринбурга.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

29-летний канадец провел в минском «Динамо» два сезона и в 79 матчах набрал 76 (16 + 60) очков при показателе полезности «-32», пишет TUT.BY.

Ранее Спунер играл в НХЛ за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер».

В «Автомобилисте» Райан Спунер станет одноклубником еще одного экс-хоккеиста минского «Динамо» — Шейна Принса.
 
 
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Канадский нападающий Райан Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист» из Екатеринбурга.
 
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