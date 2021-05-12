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В Беларуси прошли масштабные поисковые учения «ангелов»

12.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси прошли масштабные поисково-спасательные учения волонтерского отряда «Ангел».


Республиканские учения провели под Столбцами. Сотни человек собрались в лагере у леса, чтобы обрести навыки поиска пропавших и заблудившихся людей. Им подготовили трехдневный интенсив под присмотром опытных инструкторов. В программе были техника безопасности, методика действий, опрос очевидцев, навигация, основы радиосвязи и оказание первой помощи.

Вместе с другими отрабатывала навыки первая в Беларуси корпоративная поисковая команда «Санта Бремор». В нее вошли сотрудники брестской компании. Они будут участвовать в реальных поисках пропавших и заблудившихся людей в Брестской области. Команда, в частности, сможет прочесать территорию Беловежской пущи и ее окрестностей, где легко заблудиться.

«Поиск пропавших очень важен, так как речь идёт о спасении жизни людей, чаще всего детей и пожилых. Поэтому когда представители отряда обратились к нам с просьбой предоставить продукцию компании в рамках организации учений, мы подумали, что можно сделать больше – и предложили своим сотрудникам принять участие в работе «Ангела». Из желающих помочь была сформирована корпоративная команда. Мы стали первыми среди предприятий, но надеемся, что за нами последуют и другие. Вместе мы можем спасти больше людей», – отметила руководитель бюро PR компании «Санта Бремор» Ирина Чирун.

В ПСО «Ангел» называют этот опыт уникальным, рассчитывая на его распространение. Во время поисков людей не бывает много.

«Это уникально и неоценимо, когда организации выдвигают своих сотрудников, чтобы они прошли подготовку и в последующем оказывали помощь в поиске людей. Важно привлечь внимание, чтобы инициатива исходила ото всех, кому это интересно. Каждый раз, когда к нам обращаются родственники пропавшего, мы призываем их обратиться по месту работы, чтобы собрать вместе всех, кто готов помочь. Ведь чем больше поисковое звено, тем выше шансы найти человека быстрее», – пояснил руководитель ПСО «Ангел» Сергей Ковган.

По его словам, эффективность действий волонтерского отряда заметно возросла. В 2020 году «Ангел» получил 419 заявок о помощи и нашел 83 человека. Все больше людей находят живыми, так как время реагирования сократилось, а следопыты стали профессиональнее. В то же время отряд постоянно нуждается в новых волонтерах, особенно со знанием или умением ориентироваться в труднодоступной местности.
 
 
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В Беларуси прошли масштабные поисково-спасательные учения волонтерского отряда «Ангел».
 
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