Коралловым рифам предсказали почти полное исчезновение к 2050 году

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Порядка 94% коралловых рифов мира погибнут к 2050 году, если общемировые объемы выбросов парниковых газов увеличатся даже незначительно. К такому выводу пришли ученые из австралийского университета имени Джеймса Кука (JCU), опубликовавшие отчет о своем исследовании негативного влияния глобального потепления на экосистемы коралловых рифов. Об этом пишет ТАСС .



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Данные, использованные учеными в работе, были получены на основе изучения 233 рифов в 183 рифовых систем мира. Исследователи отмечают, что 49% из них находились в Атлантическом океане, 39% — в Индийском океане и еще 11% — в Тихом океане. Прогнозы, сделанные ими с учетом низких, средних и высоких объемов выбросов, показали, что даже существенное снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли не позволит рифам быстро восстановиться и продолжить рост. «Даже если воздействие парниковых газов в следующие годы будет низким, рифы не будут расти с прежней скоростью, но если [объемы выбросов] увеличатся, то <…> 94% рифов будут разрушены уже к 2050 году», — рассказал океанолог из университета Виктории в Веллингтоне Кристофер Корнуэлл, работавший в команде своих австралийских коллег.

По мнению ученых, у человечества осталось «очень небольшое временное окно» для того, чтобы спасти рифовые системы, снизив общемировые объемы выбросов парниковых газов. Они отмечают, что из-за повышенного содержания углекислого газа воды мирового океана становятся более теплыми, а уровень их кислотности меняется, что замедляет рост и восстановление коралловых рифов. Если процесс окисления океана не остановить немедленно, спасти рифы будет практически нельзя, считают ученые.

Исследование австралийских ученых содержит также три неутешительных прогноза развития ситуации с учетом снижения, сохранения или увеличения объемов выбросов парниковых газов. «Все рифы в мире будут постепенно разрушаться и почти полностью исчезнут к концу века, если [выбросы останутся на прежнем уровне или будут снижены незначительно]. Этот процесс, очевидно, будет иметь весьма серьезные последствия и для рифовых островов, и для прибрежных экосистем, и для людей, живущих в непосредственной близости от коралловых рифов», — сказал океанолог JCU, профессор Скотт Смитерс.

Группа исследователей призвала мировое сообщество предпринять немедленные и очень решительные усилия для спасения рифов, являющихся уникальными экосистемами, объединяющими сотни животных, растений и микроорганизмов.