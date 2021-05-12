Сэр Алекс Фергюсон дал большое интервью: про успех, семью и инсульт

Источник материала: Tut.by

В конце мая выходит большой биографический фильм про легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» — сэра Алекса Фергюсона, режиссер — его сын. Сейчас в Британии идет большая промокампания. Ее часть — большое интервью The Guardian, в котором Фергюсон не касался актуальных новостей, связанных с «МЮ», Суперлигой, Вудвордом, зато рассказал много про перенесенный инсульт, семью и успех. Его перевод размещен на «Трибуне».



Фото: Reuters

Врачи давали 20% шансов на выживание. Фергюсон 10 дней вообще не разговаривал

В мае 2018 года сэр Алекс Фергюсон пережил геморрагический инсульт — легендарный тренер был очень близок к смерти. Фергюсон вместе с сыном Джейсоном вспомнили и тот день, и последующее восстановление.

В 2018 году Джейсон как раз задумал снять документальный фильм про отца. Вечером 5 мая он как раз писал сценарий, когда позвонила мама — и сказала, что отцу плохо. Во время звонка в скорую Джейсон впервые в жизни назвал отца полным именем «Александр Фергюсон» — чтобы хоть недолго сохранить новость в тайне.

«В больнице Солфорд Ройял повсюду были аппараты и провода. Два нейрохирурга отвели меня в другую комнату для разговора — тогда я понял, что дело плохо. Мне объяснили: отцу 76, кровоизлияние было серьезным, поэтому готовиться надо к худшему».

Врачи давали 20% шанс на выживание, но сэр Алекс выкарабкался. Но вот восстановление было еще страшнее — легендарный тренер боялся, что потеряет возможность говорить.

«После операции я не мог разговаривать — это меня очень напугало. Наверное, сильнее всего. Я понимал, что жив, но, оставаясь один, думал: говорят ли мне всю правду? Операция прошла успешно, но вот это одиночество… Ты лежишь на кровати наедине со своими мыслями. Ты чувствуешь одиночество и страх».

Но речевой терапевт проделала большую работу: приходила к Фергюсону каждый день — сэр Алекс очень хвалит ее. Все начиналось с простых упражнений: нужно было выписывать на лист имена всех членов семьи, футболистов, потом перешли на животных.

«Она была великолепна — заставила написать меня письма родным и близким, жене Кэти. Тогда у меня получались только какие-то каракули».

Постепенно голос вернулся. Фергюсон не мог разговаривать 10 дней. Полное восстановление после инсульта заняло гораздо больше времени.

«Я не выпил ни одного бокала вина за 9 месяцев — запрещали. Это было тяжело».

Память — важнейшее оружие Фергюсона. До сих пор помнит даже автора первого гола в «МЮ»

Еще одно опасение Фергюсона после операции — потеря памяти. Журналист, бравший интервью для The Guardian, говорит, что во время беседы сэр Алекс иногда не мог что-то вспомнить и напрягался из-за этого. Документальный фильм Джейсона про отца начинается с небольшого квиза для тренера по фактам его биографии: где родился, когда женился, кто забил первый гол «Юнайтед» под руководством Фергюсона?

«Йон Сивебек», — за память сэра Алекса можно не волноваться.

Сам Фергюсон говорит, что всегда очень полагался на свою память — особенно во времена тренерской карьеры.

«Сейчас многие тренеры делают заметки в блокноте по ходу матчей. Я никогда так не делал. Я всегда полагался только на собственную память. Когда я шел в раздевалку, то именно из памяти черпал информацию. Не понимаю, зачем тренеры сейчас пишут какие-то заметки. Отвлечешься от игры на минуту — и пропустишь гол».

Не помнит сэр Алекс только то, что случилось с ним 5 мая 2018-го — в день инсульта. Вообще ничего.



Фото: Reuters

У Ферги-футболиста были проблемы с дисциплиной. Из-за этого он 2 года не общался с отцом

Зато Фергюсон хорошо помнит молодость — рассказал про то, как два года не разговаривал с отцом в начале карьеры. Причина ссоры — папа требовал быть ответственным в футболе.

«У моего отца было собственное мнение о моей футбольной карьере. Это создало между нами пропасть».

Ферги редко попадал в основу, поэтому кутил по пятницам и забивал на футбол. Отец требовал дисциплины. В один день из-за ссоры Александр Битон Фергюсон сказал сыну, что тот теперь сам по себе. В тот день будущий великий тренер поехал в город, напился и попал в тюрьму.

Ссора с отцом не вразумила парня — Фергюсон сам признался, что ему самому казалось, что карьера зашла в тупик. Поэтому в один из дней он соскочил даже с игры за резервную команду: подговорил подружку позвонить тренеру, представиться мамой и сказать, что у нападающего грипп.

Только тренер не поверил, перезвонил матери Фергюсона — и та пришла в бешенство. Алекс прокутил всю ночь в банях, вернулся домой под утро. И напоролся на разозленную маму.

«Она заставила пойти, позвонить тренеру и извиниться. Я на всю жизнь запомнил номер телефона. Я пытался изобразить больного, но коуч меня сразу раскусил. В ответ я получил: „Завтра ты играешь против „Рейнджерс“ на „Айброксе“ — у меня много травмированных футболистов“. Та игра изменила мою жизнь».

Фергюсон в том матче сделал хет-трик, а после возвращения домой (семья жила недалеко от «Айброкса») помирился с папой.

«Рейнджерс» научили соответствовать ожиданиям

Тот хет-трик позволил Фергюсону перейти в клуб, где у него была постоянное место в основе. Через несколько лет он оказался в «Рейнджерс». Там Алекс провел два сезона, но после проигранного финала кубка из него сделали козла отпущения — из-под Фергюсона соперник забил победный гол.

«Знаю, что отец очень гордился тем, что играет за „Рейнджерс“, — говорит Джейсон. — И он очень сильно расстроился из-за того, как все закончилось после той истории с финалом кубка. Но это мотивировало его».

Это признает даже сам Фергюсон — два года в «Джерс» навели его на мысль, к которой он много раз вернется.

«Есть одна вещь, которой учишься, когда играешь за такой клуб: есть определенная ответственность и стандарты, которые устанавливаются долгие годы. И я понял, что нужно соответствовать ожиданиям. И потом часто использовал это в будущем».

Фергюсон признается, что сейчас регулярно смотрит только матчи родного клуба «Куинс Парк», который играет в четвертом дивизионе шотландского футбола. А вот матчи «Рейнджерс» включает, только когда они играют против «Селтика» — чтобы позлить сына, который болеет за бело-зеленых.

Но вот мнение о тренерском таланте Стивена Джеррарда сэр Алекс уже сложил:

«Он проделал впечатляющую работу. Действительно, и на поле, и за его пределами. Даже одно неправильное интервью может стоить тебе работы. Но пресс-конференции Стивена просто великолепны. Он спокоен, сдержан, дает правильные ответы. Это же целое искусство — и Стивен в нем хорош».

Из-за первых неудач в «МЮ» семья предлагала вернуться в Шотландию

А вот у самого Фергюсона первые несколько лет в «Юнайтед» получились тяжелыми. Алекс приехал в Манчестер после успехов с «Абердином», но даже Джейсон признает, что поначалу все было слишком большим.

«Вообще другой масштаб: и стадиона, и клуба, и медиа. Я впервые видел, как мой отец проигрывает — и негативная реакция была слишком тяжелой. Я не понимал, почему отец так уверен в том, что все в итоге закончится хорошо».

Вся семья устраивала Фергюсону интервенцию — сыновья Джейсон, Даррен и старший Марк собрались на кухне и объяснили, что пока в «МЮ» совсем не получается — и от негатива, который льется на Алекса, плохо всем.

«Ничего не работает. Ты не добьешься здесь успеха. Это убивает нас», — говорил Марк.

«Когда ты проигрываешь несколько игр, а фанаты вывешивают баннеры про увольнение, то ты так или иначе задумываешься, все ли делаешь правильно. Я знал, что с тренировками все хорошо. Отношения с игроками тоже были в норме. Руководство постоянно говорило, что я справляюсь. Бобби Чарльтон приходил и говорил, что все будет в порядке.

Была поддержка от всей системы, но вот в прессе некоторые журналисты были жестокими. Один автор — заноза в заднице — работал в Sunday People. Когда мы взяли Кубок Англии, он написал: „Ты доказал, что можешь выиграть кубок. А теперь вали назад в Шотландию“. Не обращайте много внимания на прессу — даже если кто-то пишет, что вы великий гений. Просто игнорируйте».



Фото: manutd.com

Фергюсон перестроил «МЮ» благодаря доверию, молодежи и фанатам

Фергюсон признается, что ему очень нужно было время и доверие от руководства.

«Я слышал недовольство семьи, но у нас был серьезный успех в молодежном футболе. Мэтт Басби сделал клуб великим благодаря молодым игрокам — я хотел сделать так же.

Люди судят о „Юнайтед“ по таким великим игрокам как Криштиану Роналду и Рой Кин. Но в мое время дух команды был в молодых футболистах — Бекхэме, Гиггзе, Скоулзе, Невиллах. Я знал, что мы на правильном пути.

Когда мы только начали следить за молодежной командой, то на игры ходили по 50 зрителей — отцы, дяди, друзья. Потом мы пришли к тому, что тысячи зрителей субботним утром смотрят за игрой пацанов, а потом днем идут на „Олд Траффорд“ болеть за основу».

А еще Фергюсон вспомнил матч, который выиграли благодаря поддержке фанатов. В декабре 1989 года «Юнайтед» не победил ни разу, команду свалили травмы, а в кубке в соперники попался «Ноттингем Форрест» Брайана Клаффа.

«Мы отправились на выезд с составом, в котором даже самые преданные болельщики мало кого знали — столько было травм. И фанаты выиграли ту игру. Они скандировали так, что мы зарядились и победили. Тот матч помог мне перезагрузить команду».

Одного фаната Фергюсон выделил особо — Нормана Уильямсона, который даже в трудные первые годы приходил с друзьями на базу и поддерживал тренера и футболистов.

«Группа фанатов приходила на базу каждый день — и это нас мотивировало. Один из них был бывшим почтальоном, звали Норман Уильямсон. Он говорил мне: „Все будет в порядке, сынок. Ты все делаешь правильно“. С ним было приятно беседовать.

Он ездил за командой везде, кроме стадиона „Ман Сити“ — говорил, что никогда нога его не ступит в это место. Когда мы выиграли 19-е чемпионство, он следующим утром пришел на базу и обнял всех игроков и меня. Ночью того дня Норман умер, счастливый человек».

Ментальная стойкость — важнейшее качество футболиста

Почему же молодые игроки того «Юнайтед» добивались успеха? Во-первых, Фергюсон любил ребят из рабочего класса — они цепляются за шансы, которые ты им даешь. Ну, а во-вторых, в «Манчестере» прививали важные качества.

«Помню, как в моем первом выездном матче команда проиграла 2:5. Тогда по пути домой я сказал себе, что мои игроки должны быть ментально стойкими, иначе я никогда не добьюсь успеха.

Это стало лейтмотивом всех моих тренерских методов — игроки способны справиться со всеми стрессами и вызовами, которые готовит карьера. Я старался наделить их этим талантом быть ментально непробиваемыми.

Мне повезло: у меня были ментально сильные игроки и в «Абердине», и в «Юнайтед». Роналду был неубиваемым, как старые бутсы. Он не мог не стать великим игроком.



Источник: инстаграм Криштиану Роналду

Жена Кэти 55 лет рядом с Фергюсоном. Он признается, что подводил ее и принес в жертву

В интервью Фергюсон часть вспоминает о жене — Кэти. Она многим пожертвовала за 55 лет брака. Например, история со свадьбой.

Дело в том, что Кэти — католик, а все католическое в Глазго ассоциируется с «Селтиком». Поэтому директор «Рейнджерс» намекнул, что лучше бы расписаться в загсе — и Фергюсон согласился. О чем до сих пор жалеет.

«Я подвел свою жену, когда зашел этот разговор. Надо было сказать директору идти к черту с такими вопросами. Кэти — верующий католик, а я протестант. Так что расписаться в загсе было просто и логично, но я должен был защитить ее».

Самая трогательная часть документального фильма, который снял Джейсон, — письмо Кэти, которое сэр Алекс написал в больнице. Письмо, полное благодарности и сожалений, что тренер столько лет был погружен в футбол.

«Я хотел сказать спасибо. В тот момент я еще не был уверен, выживу ли».