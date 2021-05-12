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Сергей Зикрацкий, лишенный адвокатской лицензии в Беларуси, стал представителем Тихановской

12.05.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Светлана Тихановская назначила Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси. Ранее один из самых известных белорусских адвокатов Сергей Зикрацкий был лишен лицензии и покинул страну.

Зикрацкий, в частности, защищал журналисток «Белсата» по делу за стрим с «площади Перемен», выступал адвокатом по другим известным делам. 24 марта Сергей не прошел внеочередную аттестацию в Минюсте.

Сообщается, что теперь он будет заниматься подготовкой документов в офисе Светланы Тихановской, проводить анализ новых актов, принимаемых на родине, в части их соответствия Конституции и влияния на права граждан, работать над проектами Избирательного кодекса и Конституции. Еще одна его задача — координация деятельности по вопросам универсальной юрисдикции и искам в иностранных государствах против представителей режима, причастных к нарушениям прав человека.

Сам Зикрацкий говорит: «Уверен, почти каждый белорус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта. Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега, Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других белорусов. Перед нами стоит задача защищать права белорусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси».

 
 
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Светлана Тихановская назначила Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси. Ранее...
 
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