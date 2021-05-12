Соцсети: Ford Fiesta с «Погоней» и бчб-флагом, ранее конфискованный «за пикет», вернули владельцу (обновлено)

Источник материала: Onliner

В Слониме 31-летний мужчина разметил на капоте своего Ford Fiesta наклейку с гербом «Погоня». Крыша же превратилась в бело-красно-белый флаг с помощью двух белых наклеек, нанесенных на кузов красного цвета. Мужчину задержали и по решению суда конфисковали машину, сообщали в УВД. На днях стало известно, что авто вернули.

«На Ford машине мужчина передвигался, пока не был задержан на дороге М11, - сообщали в УВД Гродненского облисполкома. - Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль Ford Fiesta». На момент обнародования этих данных (8 апреля) решение вступило в законную силу.

Что говорит закон?

Статья 24.23 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» предусматривает наказание в виде штрафа до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Данная

статья не предусматривает наказания в виде конфискации орудия совершения правонарушения. А в статье 7.1 КоАП говорится: «Специальная конфискация, взыскание стоимости, а также запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений применяются независимо от того, указаны ли они в санкции».

Дополнено. Финал истории

На днях паблик @slonim_live сообщил, что «Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца». Как можно предположить, автовладелец оспорил решение суда первой инстанции, дело «пошло в область», где и приняли решение о возврате машины.