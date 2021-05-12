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Соцсети: Ford Fiesta с «Погоней» и бчб-флагом, ранее конфискованный «за пикет», вернули владельцу (обновлено)
Источник материала: Onliner
В Слониме 31-летний мужчина разметил на капоте своего Ford Fiesta наклейку с гербом «Погоня». Крыша же превратилась в бело-красно-белый флаг с помощью двух белых наклеек, нанесенных на кузов красного цвета. Мужчину задержали и по решению суда конфисковали машину, сообщали в УВД. На днях стало известно, что авто вернули.
«На Ford машине мужчина передвигался, пока не был задержан на дороге М11, - сообщали в УВД Гродненского облисполкома. - Учитывая, что подобная символика используется при проведении несанкционированных массовых мероприятий, а также конкретные обстоятельства в данной ситуации (его действия расценены как пикет), в отношении мужчины был составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По решению суда он подвергнут взысканию в виде ареста сроком 7 суток, как орудие совершения правонарушения конфискован автомобиль Ford Fiesta». На момент обнародования этих данных (8 апреля) решение вступило в законную силу.
Что говорит закон?
Статья 24.23 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» предусматривает наказание в виде штрафа до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Данная
Дополнено. Финал истории
На днях паблик @slonim_live сообщил, что «Гродненский областной суд отменил пункт о конфискации Слонимского суда. Машина у владельца». Как можно предположить, автовладелец оспорил решение суда первой инстанции, дело «пошло в область», где и приняли решение о возврате машины.
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Соцсети: Ford Fiesta с «Погоней» и бчб-флагом, ранее конфискованный «за пикет», вернули владельцу (обновлено)
В Слониме 31-летний мужчина разметил на капоте своего Ford Fiesta наклейку с гербом «Погоня». Крыша же превратилась в бело-красно-белый флаг с помощью двух белых наклеек,...
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