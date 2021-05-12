В Xiaomi придумали цилиндрический смартфон

Источник материала: Onliner

Xiaomi запатентовала цилиндрический смартфон, документы были зарегистрированы в патентном ведомстве Китая в 2020 году. Несмотря на дизайн, напоминающий колонку, устройство описывается именно как смартфон с гибким заворачивающимся дисплеем. Дисплей спрятан внутри, однако сбоку имеется ручка, потянув за которую, его можно вытянуть наружу.

На корпусе смартфона имеется кнопка, вероятно, включения/выключения, а также камеры для съемки, описания их технических особенностей нет. В нижней части корпуса размещен крупный динамик. Каких-либо разъемов не видно, поэтому, предполагают в LetsGoDigital, зарядка устройства может производиться беспроводным способом.





Как мог бы позиционироваться цилиндрический смартфон, не ясно. Вероятно, он представляет собой переносное устройство видеосвязи, либо мультимедийный мобильный комбайн.