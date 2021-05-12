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Какие курсы валют установлены в обменниках после длинных выходных
Источник материала: Навiны
Закончились длинные выходные, связанные с Днем Победы и Радуницей. Банки в Беларуси заработали в обычном режиме.
По данным
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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Закончились длинные выходные, связанные с Днем Победы и Радуницей. Банки в Беларуси заработали в обычном режиме.
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