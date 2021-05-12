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Почему нужно есть суп? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Суп – полезное блюдо, которое играет важную роль в работе организма,
По словам медика, термически обработанная пища необходима для здоровья. Но важно правильно приготовить суп, чтобы в нем было максимальное количество полезных ингредиентов.
Для здоровья пищеварительной системы полезны супы-пюре. Также необходимо есть нежирные бульоны.
Чтобы суп сохранил полезные вещества, следует не переваривать овощи. В это блюдо врач советует добавлять томаты, перец, сельдерей, кабачки, грибы, рыбу и яйца.
ФОТО: freepik
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