Почему нужно есть суп? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Суп – полезное блюдо, которое играет важную роль в работе организма, рассказала врач-диетолог Светлана Фус в Instagram.

По словам медика, термически обработанная пища необходима для здоровья. Но важно правильно приготовить суп, чтобы в нем было максимальное количество полезных ингредиентов.

Для здоровья пищеварительной системы полезны супы-пюре. Также необходимо есть нежирные бульоны.

Чтобы суп сохранил полезные вещества, следует не переваривать овощи. В это блюдо врач советует добавлять томаты, перец, сельдерей, кабачки, грибы, рыбу и яйца.

ФОТО: freepik





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram