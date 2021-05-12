В Гомеле открыли современное педиатрическое отделение

Источник материала: ОНТ

Гомеле открыли современное педиатрическое отделение" class="one-news__figure-img">

Педиатрическое отделение для жителей новых микрорайонов открыли в Гомеле.

Это пилотный проект. Впервые медучреждение такого типа расположили в жилой многоэтажке. Здесь есть клинико-диагностическая лаборатория, сектор функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс, кабинет выдачи листков нетрудоспособности.



Екатерина Цитко, главный врач гомельской центральной городской поликлиники: «Это большой вклад в развитие здравоохранения, в частности, в развитие педиатрической службы – создаются комфортные условия как для пациентов, так в равной степени и для сотрудников. Также на базе данного отделения будут выполняться электрокардиография, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления, исследование функций внешнего дыхания, то есть всё то, что необходимо врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи».

В структуру отделения входят 4 педиатрических участка. Они будут обсуживать четыре тысячи детей. Записаться на приём можно и по телефону, и онлайн.

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