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В Гомеле открыли современное педиатрическое отделение
Источник материала: ОНТГомеле открыли современное педиатрическое отделение" class="one-news__figure-img">
Педиатрическое отделение для жителей новых микрорайонов открыли в Гомеле.
Это пилотный проект. Впервые медучреждение такого типа расположили в жилой многоэтажке. Здесь есть клинико-диагностическая лаборатория, сектор функциональной диагностики, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс, кабинет выдачи листков нетрудоспособности.
В структуру отделения входят 4 педиатрических участка. Они будут обсуживать четыре тысячи детей. Записаться на приём можно и по телефону, и онлайн.
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Педиатрическое отделение для жителей новых микрорайонов открыли в Гомеле. Это пилотный проект. Впервые медучреждение такого типа расположили в жилой многоэтажке....
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