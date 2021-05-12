Политолог: Декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя – шаг против попыток дестабилизировать ситуацию

Источник материала: ОНТ

На фоне напряжённости, которая усиливается во многих точках планеты, Беларусь остаётся местом, где люди живут спокойно. Но на нашу страну не ослабевает постоянное давление, а порой и агрессивные выпады извне. Последний год государство столкнулась с беспрецедентным количеством вызовов и угроз, вплоть до физической расправы над Президентом, его семьей и людьми, которые занимают ключевые посты в стране.

И в этой ситуации, по мнению экспертов, подписание Александром Лукашенко Декрета о защите суверенитета и защите конституционного строя стало своего рода выверенным и упреждающим шагом против любых попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Вадим Елфимов, политолог: «Ситуация диктует эту необходимость. К сожалению, кое у кого на западе закрепилась мысль о том, что надо совершить любым путём госпереворот. Госпереворот с помощью массовых бархатных революций уже не получается, поэтому переходим к каким-то тайным операциям и т.д. Поэтому надо обезопасить не столько Президента, сколько само государство, чтобы курс, который мы сейчас проводим, он сохранялся в будущем. Это раз. А во-вторых, избавить эту самую, скажем так, «оппозицию», от последней надежды что-то изменить одним ударом».

Документ – это понятный план действий в случае развития неблагоприятного сценария, прецеденты которого, к сожалению, были в мировой истории. Государственная безопасность и защита граждан – приоритет для главы суверенного государства.

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