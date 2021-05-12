12 мая ожидается всплеск солнечной активности

Источник материала: ОНТ

Вниманию метеозависимых: 12 мая Землю накроет затяжная магнитная буря. Вспышка очень интенсивная, она может отразиться даже на самочувствии устойчивых к подобным явлениям людей.

Ученые предупреждают, что возможно негативное воздействие как на сердечно-сосудистую систему, так и на психику. Раздражённость и усталость часто сопутствует геомагнитным колебаниям. Рекомендуется ограничить время пребывания на солнце, начинать день с физической активности и выполнять дыхательные упражнения. Пик магнитной бури придётся на 13 и 14 мая, а 17 мая солнечная активность пойдёт на спад.

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