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12 мая ожидается всплеск солнечной активности

12.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 мая ожидается всплеск солнечной активности

Вниманию метеозависимых: 12 мая Землю накроет затяжная магнитная буря. Вспышка очень интенсивная, она может отразиться даже на самочувствии устойчивых к подобным явлениям людей. 

Ученые предупреждают, что возможно негативное воздействие как на сердечно-сосудистую систему, так и на психику. Раздражённость и усталость часто сопутствует геомагнитным колебаниям. Рекомендуется ограничить время пребывания на солнце, начинать день с физической активности и выполнять дыхательные упражнения. Пик магнитной бури придётся на 13 и 14 мая, а 17 мая солнечная активность пойдёт на спад. 

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Вниманию метеозависимых: 12 мая Землю накроет затяжная магнитная буря. Вспышка очень интенсивная, она может отразиться даже на самочувствии устойчивых к подобным...
 
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