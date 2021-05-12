Гороскоп на 13 мая: у Рыб – удачный день, Девы могут планировать крупные покупки, Скорпионам нужно быть дальновидными

Источник материала: ОНТ

Хороший день для общения с детьми и друзьями у Овнов. Вам придётся много побегать, чтобы везде успеть. Всё, что запланировали на сегодня, реализуется.

Умение держать руку на пульсе событий потребуется Тельцам. Вам следует приспособиться к ситуации, а в течение дня сохранять душевное равновесие.

Близнецам не стоит переживать по любому поводу. Уделите больше времени отдыху, если чувствуете усталость. От рутинных задач может отвлечь новое знакомство.

У Раков благоприятный день для делового общения. Вы можете с уверенностью рассчитывать на своих единомышленников. Постарайтесь исключить эмоциональную напряжённость.

Львам звёзды советуют разобраться со своими планами, мыслями и даже чувствами. Такая «генеральная уборка» поможет вам иначе посмотреть на события.

Девы могут планировать деловые встречи и крупные покупки. Скучная работа сегодня не для вас. Увлекательным окажется предложение от друзей.

Весам в материально-бытовых вопросах следует просчитывать действия на шаг вперёд. Повышенная обидчивость может стать причиной ухудшения личных отношений.

Скорпионам звёзды рекомендуют проявлять дальновидность. Решение вопросов с недвижимостью отложите на другое время. Активный отдых улучшит ваши эмоции.

Стрельцы настроены решительно. Сегодня вы чувствуете уверенность и можете выполнять сложную работу. К любым известиям отнеситесь с осторожностью.

Упадок сил испытывают Козероги. Дела, связанные с имуществом, вызовут беспокойство. Добиться цели любыми способами у вас не получится.

Чрезмерная открытость Водолеев может помешать очень важному делу. Обратите внимание на родного человека. Сегодня он нуждается в душевной поддержке.

Спортивная нагрузка хорошо отразится на здоровье Рыб. Звёзды обещают вам удачный день. В спорных ситуациях старайтесь ориентироваться по обстоятельствам.

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