Источник материала: ОНТ

Новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Стычки палестинцев с израильскими силами безопасности продолжаются. В армию Израиля дополнительно призывают резервистов на фоне нарастающих угроз и стягивают военную технику к палестинским территориям.

Слезоточивый газ в ответ на камни, летящие в сторону военных, баррикады и горящие покрышки – такие кадры на Западном берегу реки Иордан появляются каждый день. Противостояние перешло в фазу обмена ракетными ударами – он продолжился и накануне.

Десятки погибших, в том числе, мирных жителей, разрушенные дома и дальнейшая эскалация конфликта. Негодование в автономиях вызвали планы израильского правительства по выселению из Восточного Иерусалима палестинских семей. Верховный суд отложил слушания по этому делу до июня, но остановить насилие уже не удаётся.

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