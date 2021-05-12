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Стычки палестинцев с израильскими силами безопасности продолжаются
Источник материала: ОНТ
Новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Стычки палестинцев с израильскими силами безопасности продолжаются. В армию Израиля дополнительно призывают резервистов на фоне нарастающих угроз и стягивают военную технику к палестинским территориям.
Слезоточивый газ в ответ на камни, летящие в сторону военных, баррикады и горящие покрышки – такие кадры на Западном берегу реки Иордан появляются каждый день. Противостояние перешло в фазу обмена ракетными ударами – он продолжился и накануне.
Десятки погибших, в том числе, мирных жителей, разрушенные дома и дальнейшая эскалация конфликта. Негодование в автономиях вызвали планы израильского правительства по выселению из Восточного Иерусалима палестинских семей. Верховный суд отложил слушания по этому делу до июня, но остановить насилие уже не удаётся.
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Новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Стычки палестинцев с израильскими силами безопасности продолжаются. В армию Израиля дополнительно призывают...
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