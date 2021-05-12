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12 мая в Татарстане – день траура по погибшим в результате стрельбы в школе

12.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 мая в Татарстане – день траура по погибшим в результате стрельбы в школе

В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдания безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей, отметил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной трагедии. 

Им сейчас оказывают помощь в больницах Казани. Количество пострадавших исчисляется десятками: помимо огнестрельных ранений, у многих переломы и ушибы от падений с высоты.

Напомним, трагедия произошла накануне в одной из казанских школ. В десять утра в здании началась беспорядочная стрельба из дробовика, звучали взрывы. Убийца, а им оказался 19-летний бывший ученик школы, вероятно, рассчитывал на большое количество случайных жертв. Первыми получили ранения охранник и сотрудник школы, которые пытались помешать преступнику войти в здание. Быстро сориентировались преподаватели. Услышав стрельбу, они забаррикадировали входы в классы и помогали силовикам и спасателям эвакуировать детей из окон. Через час стрелка задержали. Заведено уголовное дело, следствие выясняет как Ильназ Галявиев (так зовут убийцу) получил разрешение на ношение оружия. Ровно за неделю до нападения молодой человек завел телеграмм-канал с ником «твоя смерть». А пост с желанием убить людей террорист опубликовал незадолго до трагедии. Почему информация не попала к правоохранительным органам – выясняет следствие. Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия. А в России снова заговорили о снятии моратория на смертную казнь, по меньшей мере, в части ответственности за убийства детей. 

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Теги: Новости
 
 
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В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их...
 
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