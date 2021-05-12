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«До и после». Женщина, у которой все тело в татуировках, показала чистую кожу и удивила подписчиков

12.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«До и после». Женщина, у которой все тело в татуировках, показала чистую кожу и удивила подписчиков

Манекенщица Мара Инкериал из Германии опубликовала фото с чистой кожей и шокировала подписчиков – дело в том, что ее тело почти скрыто татуировками. Об этом пишет Daily Star.

Чтобы проделать подобное, Мара нанесла на тело специальный плотный тональный крем, который полностью скрыл все рисунки. Манекенщица сделала фотоколлаж «до/после».

Ее пост набрал больше 21 тысячи лайков.







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Манекенщица Мара Инкериал из Германии опубликовала фото с чистой кожей и шокировала подписчиков – дело в том, что ее тело почти скрыто татуировками. Об этом пишет...
 
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