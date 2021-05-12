«Папа! Спускайся! Ты герой!»: костел в Будславе тушили несколько часов, к нему приехали белорусы из разных городов

Через несколько часов после того как фотографии пожара разошлись по соцсетям, у костела выстроилась очередь из автомобилей. Кроме машин ГАИ, милицейских и пожарных, здесь полно и легковушек - люди приехали из соседних населенных пунктов.









Ликвидация последствий пожара. Фото: Святослав Зоркий





пишет kp.by. - Мы каждый год ходим в пилигримку и хорошо знаем этот костел, поэтому то, что увидели на фотографиях, очень впечатлило, мягко говоря. С утра были на кладбище, поминали близких, а оттуда поехали сюда - рассказывает семья с ребенком, которая подъехала к костелу,kp.by.





Рядом с костелом - несколько магазинов и кафе. Люди собираются около них и снимают на телефоны. Продавец из магазина с надписью «Хозтовары» молча стоит:





- Я это наблюдаю с 10 часов - как открылся магазин, - рассказывает продавец. - В 10 утра здесь огонь горел, приезжали пожарные, все больше и больше. Там и Вилейка, и Мядель, и из Минска приехали.









Верующие молятся у костела. Фото: Святослав Зоркий





- Кто-то говорит, что проводка, - рассуждает о причинах женщина.





Бискуп Олег Буткевич приехал в Будслав из Витебска . Утром ему позвонили и сообщили новость . На дорогу понадобилось три часа - и сейчас бискуп около костела.









Епископ Олег Буткевич (справа) и блогер, историк Кастусь Шыталь. Фото: Святослав Зоркий





- Едучы сюды, я наракаў на электрыку, але ж нядаўна рабілі рамонт у касцёле і на электрыку тады звярталі вялікую ўвагу, не шкадавалі грошай: усё была зроблена вельмі надзейна, таму кароткае замыканне не магло быць. З касцёла вынеслі ўсе каштоўнасці - абразы Маці Божай, найсвяцейшыя сакраменты, забяспечылі арган і стары драўляны алтар. Падлога заліта вадою, - пока бискуп не был внутри костела и рассказывает о том, что знает, с чужих слов. - З каштоўнасцяў нічога не пацярпела, але ж сам будынак… Акром даху, трэба будзе рабіць і экспертызу сцен - вялікая тэмпература ўплывае на трываласць цэглы.





Многие из тех, кто приехал к костелу, обсуждают Будславский фест, на который ежегодно собираются католики из разных стран.





- Будслаўскі фестываль ніхто не адмяняў. Можа, прыйдуць людзі яшчэ і больш, - с надеждой говорит Олег Буткевич. - Будзем маліцца.





- Папа! Спускайся! Ты герой! - несколько раз кричит мальчик, пока пожарные продолжают спасать крышу костела.









Егор с мамой ждут папу-спасателя. Фото: Святослав Зоркий





Это пятилетний Егор, он приехал сюда с мамой Надеждой и папой Евгением. Семья живет в Докшицах. Папа работает в МЧС. Для Егора это первый раз, когда он вживую увидел, как папа тушит пожар. Надежда видела, как муж тушил горящие поля, «но то ж поля, а это костел!»





- Утром мужу позвонили и сказали, что Будслав горит, - рассказывает Надежда. - Мы поехали всей семьей.





- Мам, давай позвоним папе! - говорит Егор.





- Зайка, он сейчас работает, - обращается к сыну Надежда и рассказывает. - Мы высматривали папу, и он помахал с крыши.









Работают спасатели.





Егор снова просит позвонить папе: «Вон папина голова, надо ему позвонить!», а потом рассказывает:





- Папа работает в МЧС, у него есть две пожарные машины - пожарный МАЗ и пожарный ЗИЛ. В них еще есть маячки. Костел загорелся за 8 минут, - рассуждает Егор.





- Это он фантазирует, - улыбается Надежда.





Приехал к костелу и историк, блогер Кастусь Шыталь, который живет в Парафьяново.





- Я з акна ўбачыў дым, а пасля даведаўся, што адбываецца і прыехаў сюды. Напрамкі тут 19 кіламетраў.









К вечеру бискуп Олег Буткевич зашел в костел.





- Вады наліта, алтары захаваныя, - констатировал он, когда вышел.





Через 10 часов после начала пожара спасатели продолжают работать, но пожарных машин здесь уже гораздо меньше, чем было утром. Стоит автомобиль следственного комитета. Людей уже меньше, но порой кто-то останавливается и наблюдает, что происходит.





Возле костела собралось около десяти человек, которые стали на колени и молятся. Тем времен крыша костела еще дымится. А у входа появилась урна для пожертвований. Также пожертвования принимают на следующий счё. Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района р/с BY12BAPB30153404200100000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск код банка BAPBBY2X УНП 600195666







