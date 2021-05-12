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За неуплату взносов в ФСЗН в Беларуси вводится уголовная ответственность

12.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», принятый 07.05.2021 сначала Палатой представителей, а затем и Советом Республики.

За неуплату взносов в ФСЗН в Беларуси вводится уголовная ответственность
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Дубов, представлявший документ на сессии, напомнил, что законопроект был принят в первом чтении 16.04.2021. При подготовке ко второму чтению в него включены новые нормы и положения.

Так, по инициативе Верховного суда диспозиция ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» Уголовного кодекса конкретизирована, по словам депутата, описаниями деяний, которые влекут уголовную ответственность (уточнены наказуемые способы уклонения от уплаты налогов и сборов).

С целью разделения уголовной ответственности между плательщиками налогов, сборов и налоговыми агентами Уголовный кодекс дополняется ст. 2431, устанавливающей ответственность налогового агента за уклонение от перечисления налогов и сборов.

Кроме того, по предложению Комитета госконтроля, МНС, Минтруда и соцзащиты и Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам ужесточается ответственность нанимателей, выплачивающих своим сотрудникам зарплату в конвертах.

О том, что проблема с задолженностью платежей в ФСЗН актуальна, свидетельствуют результаты проверок, проведенные в разных регионах Беларуси сотрудниками Комитета госконтроля. Серые зарплаты в будущем негативно скажутся на формировании трудового стажа работников и на размере их пенсий.

Поэтому в Кодексе появится ст. 2433, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН.

Сохранилась и включенная в первоначальный вариант законопроекта статья за налоговое мошенничество.

Александр Дубов подчеркнул, что при подготовке новшеств учитывалась отечественная правоприменительная практика и законодательный опыт зарубежных стран.

Отметим, что после вступления норм проекта закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» в действие в УК появится немало новых статей. Например, уголовная ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав (совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания), за содействие экстремистской деятельности.

К уголовной ответственности смогут привлечь владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, за обнародование информации, распространение которой запрещено (совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение).

В новой редакции излагается целый ряд статей, посвященных кибербезопасности. 

Изменены правила зачета сроков содержания под стражей при назначении уголовного наказания, предоставляется возможность применения отсрочки и рассрочки уплаты штрафа.

Сейчас законопроект направлен на подпись Президенту.

Большинство его норм вступит в силу через 10 дней после официального опубликования документа, некоторые – через три месяца, пишет neg.by.
 
 
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Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», принятый 07.05.2021 сначала Палатой представителей, а затем и...
 
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