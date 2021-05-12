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В Гродненской области отмечается взрывной спрос на профессию дальнобойщика

12.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродненской области резко выросло количество желающих обучаться на водителей грузовиков.



В автошколах Гродно корреспонденту autogrodno.by сообщили, что все свободные места на категорию "СЕ" расписаны далеко наперед.

О тенденции говорит и официальная статистика. Если за первые три месяца 2020 года в нашей области был подготовлен 621 водитель категории "С", то за аналогичный период этого года подготовлено 914 водителей, что на 47% больше!

По категории "В" тоже значительный рост. А именно, если в 2020 году за I квартал подготовили 1838 водителей легковушек, то за I квартал 2021 года - 2194 водителя, рост +19,4%.

Однако, на других категориях замечен спад:

BC (переподготовка с B на С): -60,2% (за первые три месяца прошлого года подготовили 216 водителей, в этом году за этот же период - только 86 водителей)
D (автобус): -22,8% (123 водителя в 2020 году против 95 в текущем)
BE,СЕ,DE: -15,4% (964 против 816)
В целом в Гродненской области за первые три месяца 2021 года подготовили 4 105 водителей разных категорий, что 8,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

И если процент желающих обучаться на категории "В" и "C" в Гродненской области оказался самым высоким, то процент сдачи - одним из самых низких. А именно лишь 61,2%. Ниже только в Минской и Могилевской областях: 57,4 и 56,7 соответственно. Всего в I квартале нынешнего года в Беларуси подготовлен 30 991 водитель.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области резко выросло количество желающих обучаться на водителей грузовиков.
 
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