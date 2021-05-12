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Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле

12.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ.



Гамбийский форвард солигорского "Шахтера" в апреле забил семь мячей. В матче с брестским "Рухом" Дембо Дарбо оформил хет-трик, а в играх с "Ислочью" и мозырской "Славией" забивал по два мяча.После восьми проведенных туров он лидирует в бомбардирской гонке, забив девять мячей. Конкурентами 22-летнего гамбийского футболиста в борьбе за звание лучшего игрока апреля были Дмитрий Комаровский ("Ислочь", Минский район), Станислав Драгун (БАТЭ, Борисов) и Жан Морель По ("Динамо", Минск), пишет БЕЛТА. 

Лучшим тренером апрельского отрезка чемпионата Беларуси стал украинский наставник "Шахтера" Роман Григорчук. Его подопечные одержали виктории во всех четырех проведенных матчах, забив в них 15 мячей и пропустив всего два в свои ворота. Футболисты "Шахтера" уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 24 очка из 24 возможных. У ближайших конкурентов БАТЭ и минского "Динамо" по 17 зачетных баллов. 

Автором самого красивого гола апреля стал форвард брестского "Динамо" Александр Шестюк, который эффектно поразил ворота в гостевом победном поединке 5-го тура с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (2:0).
 
Теги: Минск
 
 
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Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в...
 
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