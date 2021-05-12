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Исследование: Россия производит почти треть боевых вертолетов в мире

12.05.2021 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия занимает второе место после США в общемировом списке производителей боевых вертолетов. Об этом говорится в справочнике Military Helicopters («Военные вертолеты»), выпущенном британской издательской группой Shephard Media и имеющемся в распоряжении ТАСС.


Фото: wikia.nocookie.net

По данным издания, доля США на рынке составляет 62%. «Обращаясь ко второму крупнейшему поставщику боевых вертолетов, России, [стоит отметить, что] ее доля на рынке, 29%, достигнута благодаря трем успешным производственным линейкам, в частности, Ми-24/35, Ка-52 и Ми-28», — говорится в отчете.

Как отмечают исследователи Shephard Media, вертолеты Ми-24/35 являются на данный момент вторыми по популярности боевыми вертолетами в мире — в строю вооруженных сил различных стран мира находится 521 винтокрылая машина этого семейства. Эксперты также отмечают, что Ми-28 и Ка-52 являются конкурентами современных боевых вертолетов западного производства.

«Российские разработки [в области вертолетостроения] могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченными бюджетами пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники», — говорится в отчете. В качестве примера подобной машины эксперты Shephard Media приводят транспортно-боевой вертолет Ми-35М, который обеспечивает «большую часть возможностей современного ударного вертолета и при этом может дополнительно перевозить до восьми солдат».

 
 
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Большая часть мирового парка геликоптеров производится в США, но российские машины также невероятно популярны.
 
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