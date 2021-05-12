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Вот какие смартфоны и планшеты Apple получат iOS 15 и iPadOS 15

12.05.2021 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале июня Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC-2021, на которой наверняка покажут следующие версии мобильных операционных систем — iOS 15 и iPadOS 15. Официальный список устройств, которые смогут работать с этими ОС, пока не опубликован. Но ресурс wccftech со ссылкой на свои источники его раскрыл.


Из важного — новые версии ОС могут перестать поддерживаться на iPhone 6s и iPad Air 2. Впрочем, большинство актуальных аппаратов компании получат обновления:

  • iPhone 12, iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS
  • iPhone 11, iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8, iPhone 7
  • iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus
  • 2020 iPhone SE 2
  • iPod touch (седьмого поколения)
  • iPad Air 4
  • 10,2-дюймовый iPad 8
  • 11-дюймовый iPad Pro (первое и второе поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (третье и четвертое поколения)
  • 10,5-дюймовый iPad Pro (первого поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (второго поколения)
  • iPad (пятого поколения), iPad (шестого поколения)
  • iPad mini (пятого поколения), iPad Air (третьего поколения)
  • 10,2-дюймовый iPad (седьмого поколения)
  • 9,7-дюймовый iPad Pro (первого поколения)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (первого поколения)

По неофициальной информации, iOS 15 и iPadOS 15 будут отличаться расширенными настройками в «Центре управления», усовершенствованными параметрами безопасности, обновленным экраном блокировки, а также расширением возможностей виджетов. Есть возможность, что мессенджер iMessage попытаются превратить в соцсеть для пользователей устройств Apple.

 
 
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Из важного - новые версии ОС могут перестать поддерживаться на iPhone 6s и iPad Air 2.
 
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