Вот какие смартфоны и планшеты Apple получат iOS 15 и iPadOS 15

В начале июня Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC-2021, на которой наверняка покажут следующие версии мобильных операционных систем — iOS 15 и iPadOS 15. Официальный список устройств, которые смогут работать с этими ОС, пока не опубликован. Но ресурс wccftech со ссылкой на свои источники его раскрыл.
Из важного — новые версии ОС могут перестать поддерживаться на iPhone 6s и iPad Air 2. Впрочем, большинство актуальных аппаратов компании получат обновления:
11-дюймовый iPad Pro (первое и второе поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (третье и четвертое поколения)
10,5-дюймовый iPad Pro (первого поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (второго поколения)
iPad (пятого поколения), iPad (шестого поколения)
iPad mini (пятого поколения), iPad Air (третьего поколения)
10,2-дюймовый iPad (седьмого поколения)
9,7-дюймовый iPad Pro (первого поколения)
12,9-дюймовый iPad Pro (первого поколения)
По неофициальной информации, iOS 15 и iPadOS 15 будут отличаться расширенными настройками в «Центре управления», усовершенствованными параметрами безопасности, обновленным экраном блокировки, а также расширением возможностей виджетов. Есть возможность, что мессенджер iMessage попытаются превратить в соцсеть для пользователей устройств Apple.