Вот какие смартфоны и планшеты Apple получат iOS 15 и iPadOS 15

Источник материала: Tut.by

В начале июня Apple проведет конференцию для разработчиков WWDC-2021, на которой наверняка покажут следующие версии мобильных операционных систем — iOS 15 и iPadOS 15. Официальный список устройств, которые смогут работать с этими ОС, пока не опубликован. Но ресурс wccftech со ссылкой на свои источники его раскрыл.





Из важного — новые версии ОС могут перестать поддерживаться на iPhone 6s и iPad Air 2. Впрочем, большинство актуальных аппаратов компании получат обновления:

iPhone 12, iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS

iPhone 11, iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 7

iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus

2020 iPhone SE 2

iPod touch (седьмого поколения)

iPad Air 4

10,2-дюймовый iPad 8

11-дюймовый iPad Pro (первое и второе поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (третье и четвертое поколения)

10,5-дюймовый iPad Pro (первого поколения), 12,9-дюймовый iPad Pro (второго поколения)

iPad (пятого поколения), iPad (шестого поколения)

iPad mini (пятого поколения), iPad Air (третьего поколения)

10,2-дюймовый iPad (седьмого поколения)

9,7-дюймовый iPad Pro (первого поколения)

12,9-дюймовый iPad Pro (первого поколения)

По неофициальной информации, iOS 15 и iPadOS 15 будут отличаться расширенными настройками в «Центре управления», усовершенствованными параметрами безопасности, обновленным экраном блокировки, а также расширением возможностей виджетов. Есть возможность, что мессенджер iMessage попытаются превратить в соцсеть для пользователей устройств Apple.