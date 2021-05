У Магілёве пачынаецца закрыты суд над Севярынцам і актывістамі кампаніі «Эўрапейская Беларусь». Абнаўляецца

Источник материала: Свабода

Разгляд крымінальнай справы сустаршыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысьціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, грамадзкай актывісткі Ірыны Шчаснай, а таксама актывістаў грамадзянскай кампаніі «Эўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля, Паўла Юхневіча, Дзьмітрыя Казлова, Максіма Вінярскага і Андрэя Войніча праходзіць у закрытым рэжыме.

Пра гэта пацьвердзілі ў Магілёўскім абласным судзе. У судзе заяўляюць, што справу пастанавілі разглядаць на закрытым пасяджэньні, бо матэрыялы адносяцца да тайны, якая ахоўваецца законам.

Усе абвінавачаныя прызнаныя праваабаронцамі палітвязьнямі.

