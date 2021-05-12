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iPad Pro на Apple M1 не оставил шансов конкурентам на Android
Источник материала: Onliner
Apple анонсировала новые iPad Pro на фирменном чипе M1 в прошлом месяце, и вот в сети начали
Для сравнения, планшет четвертого поколения с процессором A12Z показывает результаты 1121 и 4656. Также оказалось, что iPad Pro на M1 по производительности находится примерно на том же уровне, что и представленные осенью компьютеры Apple на базе того же процессора, а также превосходит 16-дюймовый MacBook Pro на Intel Core i9 (последний набирает в бенчмарке 1,091 и 6,845 балла).
Совсем в синтетических тестах от iPad Pro на M1
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Apple анонсировала новые iPad Pro на фирменном чипе M1 в прошлом месяце, и вот в сети начали появляться первые результаты тестов на производительность. Оказалось, что...
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