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iPad Pro на Apple M1 не оставил шансов конкурентам на Android

12.05.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple анонсировала новые iPad Pro на фирменном чипе M1 в прошлом месяце, и вот в сети начали появляться первые результаты тестов на производительность. Оказалось, что свежие планшеты Apple заметно мощнее своих предшественников. По данным базы Geekbench 5, 12,9-дюймовый iPad Pro пятого поколения набрал в тестах с одним и несколькими ядрами 1718 и 7284 балла соответственно.

Для сравнения, планшет четвертого поколения с процессором A12Z показывает результаты 1121 и 4656. Также оказалось, что iPad Pro на M1 по производительности находится примерно на том же уровне, что и представленные осенью компьютеры Apple на базе того же процессора, а также превосходит 16-дюймовый MacBook Pro на Intel Core i9 (последний набирает в бенчмарке 1,091 и 6,845 балла).

Совсем в синтетических тестах от iPad Pro на M1 отстают планшеты Android на базе топовых Kirin 9000 и Snapdragon 888. Первый набирает 1009 и 3614 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, второй — 1106 и 3534 балла.

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Apple анонсировала новые iPad Pro на фирменном чипе M1 в прошлом месяце, и вот в сети начали появляться первые результаты тестов на производительность. Оказалось, что...
 
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