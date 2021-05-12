|
«В костеле все еще идет „дождь“». Что сейчас происходит в Будславе и стоит ли волонтерам срочно ехать на помощь
Источник материала: Onliner
Беда пришла откуда не ждали. Вчера рано утром загорелся Будславский костел — одно из важнейших мест для верующих и, безусловно, красивейшее здание, представляющее собой архитектурную и историческую ценность. Причины ЧП еще предстоит выяснить специалистам, понятно одно — масштаб разрушений огромный: крыша здания, имеющая площадь примерно 1700 квадратных метров, полностью сгорела, а все помещения оказались залиты водой.
Сегодня утром ксендз Дмитрий Дубовик, попавший внутрь костела,
— Службы МНС ды іншыя ўжо паехалі ад нас, — рассказал он. — Што тычыцца касцёла, то ў ім да гэтага часу ідзе «дождж». Сваімі сіламі імкнёмся вынесці ўсю ваду. Таксама сёння будзе сустрэча ў аблвыканкаме адносна будучыні касцела, будзем вырашаць, што рабіць. Думаю, у бліжэйшыя дні будзе састаўлены план, якім чынам праводзіць працы. Мы ўжо звязваемся з рэстаўратарамі — спецыялістамі па аргане і алтары. Важна ўсё зрабіць правільна, каб захаваць iх. Гэта стаіць на першым месцы. Далей ужо будзем абследаваць канструкцыі. Думаю, гэта праца на блiжэйшыя два тыдні.
Наконт валанцёраў, то ехаць сюды пакуль няма сэнсу: мы яшчэ не маем дазволу працаваць унутры. Звонку асабліва працы няма. Чакаем, што нам скажуць, і будзем інфармаваць усіх праз Facebook і нашу старонку у Instagram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В костеле все еще идет „дождь“». Что сейчас происходит в Будславе и стоит ли волонтерам срочно ехать на помощь
Беда пришла откуда не ждали. Вчера рано утром загорелся Будславский костел — одно из важнейших мест для верующих и, безусловно, красивейшее здание, представляющее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)