Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о происшествии на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). Вчера вечером там возле Кургана Славы горел автомобиль. На место выбывали работники МЧС.

Как сообщил пользователь с ником Lavr, инцидент произошел примерно в 20:45. Судя по фото, автомобиль остановился на путепроводе в районе двухуровневой развязки рядом с мемориальным комплексом.





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