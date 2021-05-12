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Возле Кургана Славы горел автомобиль

12.05.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о происшествии на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). Вчера вечером там возле Кургана Славы горел автомобиль. На место выбывали работники МЧС.

Как сообщил пользователь с ником Lavr, инцидент произошел примерно в 20:45. Судя по фото, автомобиль остановился на путепроводе в районе двухуровневой развязки рядом с мемориальным комплексом.

Возле Кургана Славы горел автомобиль

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели Onliner сообщили о происшествии на трассе М2 (Минск — Национальный аэропорт Минск). Вчера вечером там возле Кургана Славы горел автомобиль. На место выбывали...
 
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