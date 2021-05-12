Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовник изнасиловал 29-летнюю девушку Подозреваемый – 52-летний местный житель.

Преступление он совершил в своей квартире, потерпевшая была его гостьей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и воспользовался физическим преимуществом над девушкой.На крики о помощи потерпевшей прибежала соседка, ставшая свидетельницей преступления. После пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан. Установлено, что он неоднократно судим, в том числе за особо тяжкое преступление против личности. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция вменяемого фигуранту преступления – ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) – предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.