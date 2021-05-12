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Фото: Pixabay.com

Матча. Фото: pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем можно заменить утренний кофе Чрезмерное употребление кофе может вызвать обезвоживание.

У кофе есть много плюсов. Если пить его в умеренном количестве, кофе добавляет энергию, делает метаболизм более быстрым и улучшает концентрацию, также это источник полезных антиоксидантов. Но когда мы пьем много кофе, мы становимся устойчивыми к нему, и нам нужно все больше кофеина, объясняетЧрезмерное употребление кофе может вызвать обезвоживание, проблемы с сном и нервозность, к тому же некоторые люди плохо переносят даже маленькие дозы кофеина. Поэтому предлагаем несколько альтернатив к кофе, которые также способны дать вам больше сил.Начнем с зеленого чая, содержащего в себя теин — один из типов кофеина. Но такой чай будет иметь стимулирующий эффект, только если его правильно делать. Нужно заваривать его с водой, теплее 80 градусов Цельсия, в течение не более трех минут. Можно также открыть для себя матча — один из видов зеленого чая. Одна порция матча работает как крепкий эспрессо, при этом напиток имеет исключительно высокую концентрацию полезных веществ.Парагвайский чай мате дает больше энергии, чем кофе, и стимулирующий эффект от него не проходит дольше. Кроме кофеина, в составе мате есть полезные витамины и минералы, она помогает терять вес и регулировать уровень холестерина.В составе самых популярных энергетиков можно найти экстракт южноамериканского растения гуарана. Но другие ингредиенты энергетиков вредят здоровью, поэтому лучше употреблять гуарану в натуральном виде, например, делать напиток из ее высушенных ягод. Они содержат гуаранин — тип кофеина, который усваивается медленнее, чем кофеин из кофе, и поэтому его эффект не угасает дольше. Гуарана также стимулирует работу мозга, ускоряет метаболизм, улучшает настроение и память.В какао почти нет кофеина, но там есть другой хороший стимулятор — теобромин. Но стоит искать натуральное какао и отказаться от его растворимых аналогов.Наконец, можно перейти на коктейли из фруктов и овощей, или, иначе говоря, на смузи. Они не только работают как источник полезных веществ, но и делают вас более бодрым, особенно если добавить в смузи бананы, шпинат или чернику.Следует не забывать, что, кроме напитков, существуют и другие источники энергии — например, спорт или просто хороший утренний завтрак.