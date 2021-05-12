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В чем польза изюма

витамины Е, К, РР,



витамины группы В,



кальций, фосфор, магний, железо.

Что будет с организмом при регулярном употреблении сухофрукта

Кому нельзя есть изюм

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть изюм Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму.

Об этом пишетИзюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания его функционирования. В нем содержатся:В первую очередь, улучшится пищеварение. Изюм богат клетчаткой, которая поможет снизить чувство голода, поможет не переедать и контролировать вес.С помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Изюм поможет улучшить работоспособность, ведь в половине стакана продукта содержится около 18 миллиграмм железа.Кроме того ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Продукт содержит фитонутриенты - они предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца.Несмотря на очевидную пользу, от сухофрукта следует воздержаться людям, которые страдают диабетом второго типа. Сахар, входящий в состав изюма, способен повысить уровень глюкозы в крови.