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Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть изюм

12.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть изюм
Фото: Pixabay
Врачи-диетологи рассказали, что будет с организмом, если каждый день употреблять изюм. Эксперты советуют регулярно добавлять его в рацион, тем более этот сухофрукт доступен для украинцев и очень популярен.

Об этом пишет health.comments.ua.

В чем польза изюма


Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания его функционирования. В нем содержатся:

витамины Е, К, РР,

витамины группы В,

кальций, фосфор, магний, железо.


Что будет с организмом при регулярном употреблении сухофрукта



В первую очередь, улучшится пищеварение. Изюм богат клетчаткой, которая поможет снизить чувство голода, поможет не переедать и контролировать вес.

С помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Изюм поможет улучшить работоспособность, ведь в половине стакана продукта содержится около 18 миллиграмм железа.

Кроме того ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Продукт содержит фитонутриенты - они предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца.

Кому нельзя есть изюм


Несмотря на очевидную пользу, от сухофрукта следует воздержаться людям, которые страдают диабетом второго типа. Сахар, входящий в состав изюма, способен повысить уровень глюкозы в крови.
 
 
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Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму.
 
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