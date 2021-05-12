|
Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть изюм
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Об этом пишет
В чем польза изюма
Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму для поддержания его функционирования. В нем содержатся:
витамины Е, К, РР,
витамины группы В,
кальций, фосфор, магний, железо.
Что будет с организмом при регулярном употреблении сухофрукта
В первую очередь, улучшится пищеварение. Изюм богат клетчаткой, которая поможет снизить чувство голода, поможет не переедать и контролировать вес.
С помощью изюма можно избежать развития анемии, которая возникает из-за снижения количества эритроцитов в крови. Изюм поможет улучшить работоспособность, ведь в половине стакана продукта содержится около 18 миллиграмм железа.
Кроме того ежедневное употребление изюма приводит к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Продукт содержит фитонутриенты - они предотвращают повреждение клеток и обострение болезней сердца.
Кому нельзя есть изюм
Несмотря на очевидную пользу, от сухофрукта следует воздержаться людям, которые страдают диабетом второго типа. Сахар, входящий в состав изюма, способен повысить уровень глюкозы в крови.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изюм очень богат витаминами и микроэлементами, которые необходимы организму.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)