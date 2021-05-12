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Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Это несколько христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. При жизни апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.
Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго мучили, а потом казнили. Тела мучеников похоронили за городом. Христиане нашли останки и погребли их в храме.
В этот день обращаются к святым за помощью об исцелении больных. Наши предки лечились 12 травами и молитвами.
Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Иван.
Главные приметы этого дня:
Теплая и звездная ночь –будет отличный урожай.
Солнце ясно всходит – на ведерное лето.
Если в этот день много оводов - уродят огурцы.
Золотистая и безветренная вечерняя заря - будет хорошая погода.
Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.
Муравьи перебираются в сухое место – быть дождю.
Много майских жуков – к засушливому лету.
Молния перед дождем – к затяжному ненастью.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день не выглядывайте из окна - навлечете беду.
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Если в этот день много оводов - уродят огурцы.
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