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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этим знакам Зодиака грозит опасность в мае 2021: ДТП, травмы, болезни и кнофликты Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Об этом нам рассказала известный астролог. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).Астролог говорит, что Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно во второй декаде месяца.В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье. Вероятны потери, обманы, тайные враги, что приведет к нестабильному психоэмоциональному состоянию. Астролог не исключает отказ от старых программ, старой жизни, дальние странствия и переезды, эмиграцию, тайные интриги и увлечения.В последней декаде месяца Рыбам нужно остерегаться дорожно-транспортных происшествий, быть внимательнее на улицах. Ни в коем случае не употребляйте сомнительный алкоголь, на природе остерегайтесь насекомых и не переохлаждайтесь.