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Этим знакам Зодиака грозит опасность в мае 2021: ДТП, травмы, болезни и кнофликты

12.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Этим знакам Зодиака грозит опасность в мае 2021: ДТП, травмы, болезни и кнофликты
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на май 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым нужно быть особенно внимательными в этом месяце из-за значительных рисков, связанных со здоровьем, возможными конфликтами, повышенной травмоопасностью и вероятностью ДТП.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Близнецы


Астролог говорит, что Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно во второй декаде месяца.

Козерог


В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье. Вероятны потери, обманы, тайные враги, что приведет к нестабильному психоэмоциональному состоянию. Астролог не исключает отказ от старых программ, старой жизни, дальние странствия и переезды, эмиграцию, тайные интриги и увлечения.

Рыбы


В последней декаде месяца Рыбам нужно остерегаться дорожно-транспортных происшествий, быть внимательнее на улицах. Ни в коем случае не употребляйте сомнительный алкоголь, на природе остерегайтесь насекомых и не переохлаждайтесь.
 
 
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Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
 
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