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Сергей Зикрацкий

«Уверен, что почти каждый беларус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта. Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега, Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других людей. Перед нами стоит задача защищать права беларусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси», — сказал Сергей Зикрацкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская назначила Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам Сергей Зикрацкий будет работать над реформой механизмов защиты прав беларусов.

— известный белорусский адвокат. Специализировался на юридической помощи беларусскому бизнесу, медиа и IT-компаниям. В 2020-2021 защищал на политически мотивированных процессах TUT.BY, журналистку Белсат, программного директора Пресс-клуба, был одним из защитников Максима Знака. В марте его исключили из коллегии адвокатов, он уехал в ВильнюсВ качестве представителя Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкийбудет работать над реформой механизмов защиты прав беларусов, координировать работу по универсальной юрисдикции, Международной платформе по ответственности (Dignity), искам в иностранных государствах против представителей режима.