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В Могилевском облсуде объяснили, почему закрыли процесс над Северинцем

12.05.2021 10:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилевском областном суде подтвердили Naviny.by, что процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии БХД, а также активистов кампании «Европейская Беларусь» будет закрытый.

В Могилевском облсуде объяснили, почему закрыли процесс над Северинцем

Кроме Павла Северинца будут судить: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского, Андрея Войнича, а также блогершу Ирину Счастную.

Все обвиняемые признаны правозащитниками политзаключенными.

Уголовное дело рассматривает судья Ирина Ланчева. Процесс начнется в 10:30.

Обеспечивать порядок у здании суда прибыли сотрудники милиции. Они также следят за площадкой перед судом.

В суде заявляют, что дело решили рассматривать на закрытом заседании, так как «материалы относятся к тайне», которая «охраняется законом».

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В Могилевском областном суде подтвердили Naviny.by, что процесс в отношении сопредседателя оргкомитета партии БХД, а также активистов кампании «Европейская Беларусь»...
 
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