ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шульман: «Филологи не растоптали насмерть Александра Григорьевича?»

12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог прокомментировала на Эхе Москвы декрет-завещание Лукашенко и поразилась его способностью выживать.

― В случае моей смерти никого не винить, а всю власть отдать Совету безопасности…, — так отреагировала Екатериана Шульман на вопрос о Декрете №2, согласно которому в случае смерти Лукашенко власть переходит к Совбезу. 

На замечание, а не исчезнет ли с политической парты мира республика Беларусь, учитывая, что ее силовики учились в советских военных академиях и независимость страны для них может не представлять ценности?

― Для любого начальства независимого государства эта независимость является основным ресурсом, поэтому поверьте, то, что они учились в советской военной академии, может, поможет им лучше отстреливаться в случае чего, но никак не сделает их сторонниками интеграции с кем бы то ни было, — успокоила Екатерина Шульман.

По ее мнению, Лукашенко — «удивительный совершенно политический субъект».

— Это человек, который будучи с трех сторон окруженный гораздо более могущественными, чем он политическими субъектами, желающими его политической же погибели, как-то ухитряется при этом выживать. Это западное сообщество, вообще международное сообщество, в широком смысле это Российская Федерация, это его собственные граждане, — пояснила политолог.

По ее мнению, сам этот декрет является неким риторическим ответом на легенду о покушении.

— 9 мая там колонны не прорвались из Литвы танковые, нет? И какие-то филологи не растоптали насмерть Александра Григорьевича? — иронично поинтересовалась Шульман.

― Даже букинисты остались на месте.

― Ну, хорошо, пронесло. Поэтому такого рода политические декларации демонстрируют, во-первых, его решимость стоять до конца, видимо, кроме его физической смерти никакого другого сценария власти не предполагается.

С другой стороны, это некая пародия на то, что произошло в Казахстане. Где, кстати, продолжается очень постепенная передача полномочий от первого президента и председателя Совбеза к его преемнику действующему президенту. Это интересный процесс, мы за ним тоже наблюдаем. Там много любопытного для политолога.

То, что происходит в Беларуси, скорее относится не к нормотворчеству, а к области политической риторики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог прокомментировала декрет-завещание Лукашенко и поразилась его способностью выживать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страна для народа: белорусов начали судить и по выходным дням
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by