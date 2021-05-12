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"В городе разразилась гражданская война, полная потеря контроля. Хуже, чем ракеты из сектора Газы" - израильский мэр

12.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе.

"В городе разразилась гражданская война, полная потеря контроля. Хуже, чем ракеты из сектора Газы" - израильский мэр
Фото Reuters
"В Лоди началась Хрустальная ночь. Я призвал премьер-министра объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендантский час, восстановить порядок", - заявил он, пишет The Times of Israel.

По его словам, вся работа, которую местная власть проделывала в течение многих лет, пошла насмарку.

"Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля ... это немыслимо. Горят синагоги. Подожгли сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам ... в Лоди разразилась гражданская война", - сказал Ревиво.

Мэр города говорит, что местные жители хотят защитить свои дома, потому выходят на улицы с оружием.

"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа ... в нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа", - заявил он.

Биньямин Нетаньяху уже объявил чрезвычайное положение в городе и отправил в город пограничные войска.

Напомним, что 11 мая представители ХАМАС заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет. Обстрелу подвергся юг и центр Израиля. Некоторое время даже не работал аэропорт Бен-Гуриона. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

Ракеты попали в трубопровод между городами Эйлат и Ашкелон.

Избегать больших жертв до сих пор удавалось благодаря израильской системе противовоздушной обороны "Железный купол", которая перехватывает большинство летящих ракет. Армия Израиля наносит ответные удары. Многие эксперты предупреждают, что регион в очередной раз оказался на грани войны.
 
 
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Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе.
 
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