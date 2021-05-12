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Пожар в Будславском костеле: епископы обсудят версии случившегося

12.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопросы реставрации Будславского костела и версии случившегося пожара в храме сегодня обсудят епископы Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в РБ, сообщил пресс-секретарь Костела ксендз Юрий Санько.


Фото https://t.me/natbelographic


В минувший вторник утром на крыше Будславского костела возник пожар, его тушили несколько расчетов МЧС. По факту пожара СК возбудил уголовное дело, речь идет о халатности.

"Сегодня руководство Минской-Могилевской епархии будут обсуждать вопросы связанные с пожаром. Речь пойдет в том числе и о том, будет ли проводиться в этом году Будславский фэст", - сообщил Sputnik ксендз Юрий Санько.

По его словам, также будут обсуждены все версии произошедшего.

"Мне сложно утверждать по поводу того, что там могла загореться проводка. Масштабный ремонт в костеле был четыре года назад и настоятель говорит, что проводка в храме в нормальном состоянии", - сказал ксендз Юрий.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли руководство РКЦ в РБ версию о поджоге храма, собеседник агентства сказал: "это вопрос сегодня также будут обсуждаться".

Пресс-секретарь РКЦ в РБ также сообщил, что что в стадии обсуждения находится и вопрос демонтажа уникального органа в Будславском костеле. Будславский орган изготовили в конце XVIII - начале XIX столетия. Он выполнен в стиле рококо и украшен деревянной резьбой с позолотой.

По словам ксендза, сегодня апостольский администратор Минско-Могилеской епархии Казимир Великоселец планирует визит в министерство культуры, где будут обсуждены вопросы реставрации костела.
 
 
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Вопросы реставрации Будславского костела и версии случившегося пожара в храме сегодня обсудят епископы Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в...
 
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