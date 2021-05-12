Пожар в Будславском костеле: епископы обсудят версии случившегося

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В минувший вторник утром на крыше Будславского костела возник пожар, его тушили несколько расчетов МЧС. По факту пожара СК возбудил уголовное дело, речь идет о халатности.





Sputnik ксендз Юрий Санько. "Сегодня руководство Минской-Могилевской епархии будут обсуждать вопросы связанные с пожаром. Речь пойдет в том числе и о том, будет ли проводиться в этом году Будславский фэст", - сообщилксендз Юрий Санько.





По его словам, также будут обсуждены все версии произошедшего.





"Мне сложно утверждать по поводу того, что там могла загореться проводка. Масштабный ремонт в костеле был четыре года назад и настоятель говорит, что проводка в храме в нормальном состоянии", - сказал ксендз Юрий.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли руководство РКЦ в РБ версию о поджоге храма, собеседник агентства сказал: "это вопрос сегодня также будут обсуждаться".





Пресс-секретарь РКЦ в РБ также сообщил, что что в стадии обсуждения находится и вопрос демонтажа уникального органа в Будславском костеле. Будславский орган изготовили в конце XVIII - начале XIX столетия. Он выполнен в стиле рококо и украшен деревянной резьбой с позолотой.





По словам ксендза, сегодня апостольский администратор Минско-Могилеской епархии Казимир Великоселец планирует визит в министерство культуры, где будут обсуждены вопросы реставрации костела.







