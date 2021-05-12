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В Могилёве начинается закрытый суд над Северинцем, Афнагелем, Юхневичем

12.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 мая в Могилёвском областном суде начнётся рассмотрение уголовного дела группы политзаключённых — Павла Северинца, Дмитрия Козлова, Ирины Счастной, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича.

Суд будет закрытым — даже родственникам не разрешат присутствовать на процессе. Якобы, материалы дела "относятся к тайне, которую охраняет закон". В основном политзаключённых обвиняют в "массовых беспорядках".

Северинец находится в заключении с июня 2020 года. Накануне его жена Ольга озвучила его обращение. Также с начала лета за решёткой блогер Козлов ("Шэры кот"). Счастную задержали в ноябре 2020-го. Она — общественная активистка, редактировала несколько телеграмм-каналов.
 
 
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12 мая в Могилёвском областном суде начнётся рассмотрение уголовного дела группы политзаключённых — Павла Северинца, Дмитрия Козлова, Ирины Счастной, Евгения...
 
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