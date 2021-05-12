В Могилёве начинается закрытый суд над Северинцем, Афнагелем, Юхневичем

Суд будет закрытым — даже родственникам не разрешат присутствовать на процессе. Якобы, материалы дела "относятся к тайне, которую охраняет закон". В основном политзаключённых обвиняют в "массовых беспорядках".





Северинец находится в заключении с июня 2020 года. Накануне его жена Ольга озвучила его обращение. Также с начала лета за решёткой блогер Козлов ("Шэры кот"). Счастную задержали в ноябре 2020-го. Она — общественная активистка, редактировала несколько телеграмм-каналов.



