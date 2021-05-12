Страна для народа: белорусов начали судить и по выходным дням

В Беларуси начали проходить суды по выходным дням. Об этомтелеграм-канал незарегистрированного правозащитного центра «Вясна». По информации источника, 10 мая суды назначили наказание сразу 3 белорусам, которых задержали в День Победы за несанкционированное пикетирование.