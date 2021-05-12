|
Страна для народа: белорусов начали судить и по выходным дням
Источник материала: Партизан
Причем в закрытом режиме.
В Беларуси начали проходить суды по выходным дням. Об этом
Заседания прошли в Минском районном суде. По их итогам были вынесены следующие решения:
44-летнего Дмитрия Васильева арестовали на 10 суток;
48-летнюю Людмилу Пушину арестовали на 20 суток;
36-летнюю Валентину Сташевскую оштрафовали на 2900 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причем в закрытом режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)