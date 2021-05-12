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«Как после бомбежки»: читатель показал, как выглядит одна из дорог в Борисовском районе
Источник материала: Tut.by
«Это состояние дороги из Борисова в деревню Селец. Вся трасса, ведущая к Березинскому заповеднику, как после бомбежки», — написал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель. По его словам, «живого» места на дороге нет на всей ее протяженности. Посмотрите, как она выглядит.
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Протяженность дороги - около 45 километров, «живого» места на ней нет.
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