iPhone 13 станет заметно толще iPhone 12 - и вот почему

Источник материала: Tut.by

В сентябре Apple представит следующее поколение iPhone — вероятно, их назовут iPhone 13 или iPhone 12s. По мнению инсайдеров, новинки станут толще — и все из-за изменения габаритов блока камер. Об этом пишет Gizchina .





Блок камер в смартфонах 2021 года — речь про iPhone 13 mini и iPhone 13 — якобы будет выступать из корпуса на 2,51 мм. А старшие iPhone 13 Pro и 13 Pro Max и вовсе оснастят фотоблоком с выступом в 3,65 мм. Для примера: у iPhone 12 и 12 mini камера выступает на 1,5 мм, а у iPhone 12 Pro и Pro Max — на 1,7 мм.

Да и в целом: увеличится вся площадь блока камер в iPhone 13. Предположительно, в сравнении с нынешними iPhone 12 задние стороны смартфонов будут выглядеть так:





Напомним: серия iPhone 13 (или iPhone 12s) будет состоять из четырех смартфонов в экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Девайсы смогут работать в 5G-сетях, получат OLED-экраны с уменьшенными вырезами под систему Face ID, ускоренную «начинку», а также режим 120 Гц в Pro-версиях.