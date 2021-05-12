Мадонна купила бывший дом рэпера Weeknd в Калифорнии

Источник материала: Tut.by

У Мадонны и ее семьи появилось новое место для отдыха в выходные. Недавно звезда приобрела особняк в Лос-Анджелесе за 19,3 млн долларов, который прежде принадлежал рэперу Weeknd. Новый дом певицы показал журнал Elle Decoration .



Фото: toptenrealestatedeals.com

Особняк в Калифорнии, купленный рэпером Weeknd в 2017 году за 18,2 млн долларов, впервые появился на рынке недвижимости в июне 2020 года. Тогда певец хотел получить за него 25 млн долларов, но за год пандемии цена упала почти на 6 млн.



Фото: elledecoration.ru

Дом площадью почти 14 тыс. квадратных футов (1300 кв. м) стоит на участке в три акра (1,21 Га) и со всех сторон окружен деревьями.

Фото: elledecoration.ru В особняке семь спален и 11 ванных комнат, на территории есть также гостевой дом с двумя спальнями, большой хозблок, гараж на пять автомобилей, баскетбольная площадка.

Фото: elledecoration.ru

Фото: elledecoration.ru Внутри — тренажерный зал, бассейн, спа-салон, домашний кинотеатр, винный погреб и бар для вечеринок.

Фото: elledecoration.ru

Фото: elledecoration.ru В доме двусветная входная зона, просторная кухня с двумя островами, из которой есть выход на террасы. В общей гостиной, столовой, семейной гостиной и рабочем кабинете есть камины.

Фото: elledecoration.ru

Фото: elledecoration.ru

Фото: elledecoration.ru Интерьеры выполнены в светлой, преимущественно белой гамме и буквально залиты солнечным светом, проникающим в комнаты через большие окна.