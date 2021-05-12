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Что смотреть в мае: самые интересные сериалы

12.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Длинные выходные подошли к концу, а значит, пора возвращаться в рабочий режим. Но это не повод отказываться от любимого вечернего досуга - просмотра популярных сериалов. Тем более, что в мае Netflix, Amazon и другие платформы подготовили настоящие сюрпризы для всех сериаломанов - эпичные возвращения любимых героев и интригующие новинки. Самые интересные сериалы, которые вы будете смотреть в мае - в специальной подборке Sputnik.

Подземная железная дорога

Экранизация громкого американского романа произвела настоящий фурор среди критиков и зрителей. А все из-за того, что сам Барак Обама внес его в личный рейтинг любимых книг. "Подземная железная дорога", получившая Пулитцеровскую премию рассказывает о временах Гражданской войны в Америке и освобождении от рабства. А сериал снял оскароносный номинант, режиссер "Лунного света" Барри Дженкинс.

Халстон

Новый проект от Netflix о взлетах и падениях знаменитого дизайнера, друга Лайзы Минелли и Энди Уорхола - Роя Халстона взбудоражил модную индустрию еще до своей премьеры. Прекрасная новость и в том, что главная роль досталась голливудскому секс-символу Юэну МакГрегору, который идеально вжился в роль звезды 70-х.

Поза

В мае зрителей ожидает финальный сезон нашумевшего сериала "Поза". В третьем сезоне будет всего лишь семь серий, а действия будут разворачиваться в 1994-м году. Интересно, что съемки не были приостановлены во время пандемии и велись в условиях карантина.

В поисках любви

В мае вас ждет еще одна адаптация известного романа - от писательницы Нэнси Митфорд. Действие развернется в период между двумя мировыми войнами и будет завязано на попытках девушки из уважаемой, английской семьи найти идеального мужа. По словам создателей, сериал будет наполнен юмором, стилем и красотой актрисы Лили Джеймс.

Берег москитов

Экранизация книги Пола Теру в которой изобретатель продает свой дом и увозит семью на Берег Москитов, в Центральную Америку, чтобы построить фабрику по производству льда.

Там его ожидают конфликты с родными, местным священником и даже природой. В главной роли - племянник писателя и экс-супруг Дженнифер Энистон - Джастин Теру.

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