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Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace
Источник материала: Onliner
Обычный Volkswagen Tiguan уже давно получил рестайлинг, и обновленная версия кроссовера даже успела доехать до нашего рынка. А вот модификация Tiguan Allspace по-прежнему продается в Европе со старой «мордашкой». Сегодня немцы рассекретили удлиненную модификацию «Тигуана» 2022 модельного года.
Кстати, в Северной Америке этот автомобиль называется просто Volkswagen Tiguan, т. к. «короткая» версия там не продается. Поэтому для американцев эта новость означает рестайлинг целого семейства. Обновление оказалось весьма предсказуемым: модель получила такую же оптику в стиле 8-го Golf, как и короткобазный Tiguan.
Для автомобиля теперь доступна оптика IQ. Lights с матричной LED-технологией, включающая 24 диодных модуля, способных освещать различные участки дороги. Сзади — новые фонари и иное расположение эмблем и шильдиков. Немцы также улучшили пакет R-Line, сделав его еще более агрессивным. Автомобиль можно будет заказать с дисками диаметром от 17 до 20 дюймов.
Как и прежде, Allspace можно будет заказать с тремя рядами кресел. При желании объем багажника этого кроссовера можно увеличить почти до 2 тысяч литров, сложив все кресла. В стандартном оснащении кроссовер имеет 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Блок климат-контроля у удлиненного «Тигуана» стал сенсорным.
У нас Volkswagen Tiguan Allspace не продается, а вот в Европе его можно заказать с 1,5- либо 2-литровым бензиновым турбомотором, либо с 2-литровым дизелем. Привод у удлиненной версии кроссовера по умолчанию полный.
синий, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
серебристый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
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Обычный Volkswagen Tiguan уже давно получил рестайлинг, и обновленная версия кроссовера даже успела доехать до нашего рынка. А вот модификация Tiguan Allspace по-прежнему...
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