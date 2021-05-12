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Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace

12.05.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычный Volkswagen Tiguan уже давно получил рестайлинг, и обновленная версия кроссовера даже успела доехать до нашего рынка. А вот модификация Tiguan Allspace по-прежнему продается в Европе со старой «мордашкой». Сегодня немцы рассекретили удлиненную модификацию «Тигуана» 2022 модельного года.

Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace

Кстати, в Северной Америке этот автомобиль называется просто Volkswagen Tiguan, т. к. «короткая» версия там не продается. Поэтому для американцев эта новость означает рестайлинг целого семейства. Обновление оказалось весьма предсказуемым: модель получила такую же оптику в стиле 8-го Golf, как и короткобазный Tiguan.

Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace

Для автомобиля теперь доступна оптика IQ. Lights с матричной LED-технологией, включающая 24 диодных модуля, способных освещать различные участки дороги. Сзади — новые фонари и иное расположение эмблем и шильдиков. Немцы также улучшили пакет R-Line, сделав его еще более агрессивным. Автомобиль можно будет заказать с дисками диаметром от 17 до 20 дюймов.

Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace

Как и прежде, Allspace можно будет заказать с тремя рядами кресел. При желании объем багажника этого кроссовера можно увеличить почти до 2 тысяч литров, сложив все кресла. В стандартном оснащении кроссовер имеет 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Блок климат-контроля у удлиненного «Тигуана» стал сенсорным.

Немцы обновили удлиненную версию Volkswagen Tiguan — Allspace

У нас Volkswagen Tiguan Allspace не продается, а вот в Европе его можно заказать с 1,5- либо 2-литровым бензиновым турбомотором, либо с 2-литровым дизелем. Привод у удлиненной версии кроссовера по умолчанию полный.

Volkswagen Tiguan II, 2018 г.в., 51 176 км
синий, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
59 455 р.
23 450$ / 19 420€
Volkswagen Tiguan II, 2018 г.в., 45 636 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
57 047 р.
22 500$ / 18 634€
Volkswagen Tiguan II, 2017 г.в., 48 199 км
черный, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
67 188 р.
26 500$ / 21 946€
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Обычный Volkswagen Tiguan уже давно получил рестайлинг, и обновленная версия кроссовера даже успела доехать до нашего рынка. А вот модификация Tiguan Allspace по-прежнему...
 
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