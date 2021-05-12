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Троллейбус объехал пробку по встречной, такси опередило затор по тротуару. Таков автомобильный Гомель (видео, обновлено)

12.05.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях инспекторы во время мониторинга центральных улиц Гомеля выявили незаурядное нарушение со стороны водителя троллейбуса — он объехал затор по встречной полосе. Следом появилась видеозапись из того же облцентра, главным героем которой стал водитель такси, решивший миновать затор по тротуару.

«4 мая в 8:00 водитель троллейбуса №8, двигаясь по ул. Советской, на которой в утренние часы постоянно проходит большой поток машин, решил не дожидаться возможности проезда и объехать пробку, — сообщали в УВД Гомельской области. — Он через двойную сплошную линию разметки выехал на полосу встречного движения, по которой объехал все стоящие автомобили».

«Нарушение было зафиксировано и передано ближайшему экипажу ГАИ, — говорится в сообщении. — Водитель троллейбуса пояснил, что не успевал в положенное время приехать к следующему остановочному пункту, поэтому и прибегнул к такому маневру. Он признал свою вину, но был привлечен к административной ответственности, так как грубо нарушил ПДД, чем подверг опасности не только себя, но и всех пассажиров».

Дополнено:

Гомельские автомобилисты вновь отличились в креативном объезде заторов. На этот раз отличился водитель такси. Шофер объезжал небольшой дорожный затор, возникший из-за аварии, по тротуару. Причем помешал пешеходам и выехал на перекресток, когда еще горел красный сигнал, пишет паблик «В Гомеле».

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Теги: Гомель
 
 
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На днях инспекторы во время мониторинга центральных улиц Гомеля выявили незаурядное нарушение со стороны водителя троллейбуса — он объехал затор по встречной...
 
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