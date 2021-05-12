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Троллейбус объехал пробку по встречной, такси опередило затор по тротуару. Таков автомобильный Гомель (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
На днях инспекторы во время мониторинга центральных улиц Гомеля выявили незаурядное нарушение со стороны водителя троллейбуса — он объехал затор по встречной полосе. Следом появилась видеозапись из того же облцентра, главным героем которой стал водитель такси, решивший миновать затор по тротуару.
«4 мая в 8:00 водитель троллейбуса №8, двигаясь по ул. Советской, на которой в утренние часы постоянно проходит большой поток машин, решил не дожидаться возможности проезда и объехать пробку, — сообщали в УВД Гомельской области. — Он через двойную сплошную линию разметки выехал на полосу встречного движения, по которой объехал все стоящие автомобили».
«Нарушение было зафиксировано и передано ближайшему экипажу ГАИ, — говорится в сообщении. — Водитель троллейбуса пояснил, что не успевал в положенное время приехать к следующему остановочному пункту, поэтому и прибегнул к такому маневру. Он признал свою вину, но был привлечен к административной ответственности, так как грубо нарушил ПДД, чем подверг опасности не только себя, но и всех пассажиров».
Дополнено:
Гомельские автомобилисты вновь отличились в креативном объезде заторов. На этот раз отличился водитель такси. Шофер объезжал небольшой дорожный затор, возникший из-за аварии, по тротуару. Причем помешал пешеходам и выехал на перекресток, когда еще горел красный сигнал,
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Троллейбус объехал пробку по встречной, такси опередило затор по тротуару. Таков автомобильный Гомель (видео, обновлено)
На днях инспекторы во время мониторинга центральных улиц Гомеля выявили незаурядное нарушение со стороны водителя троллейбуса — он объехал затор по встречной...
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