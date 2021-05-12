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В России предложили создать «банк» ключей шифрования от приложений — для удобства ФСБ
Источник материала: Onliner
В России обсуждают создание универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений. Ее можно будет использовать для оперативного доступа правоохранительных органов к данным,
Какие именно зарубежные партнеры имеются в виду, чиновник не уточнил. В детали Сыромолотов углубляться также отказался. Отмечается, что предложение может быть реализовано в рамках контртеррористической инициативы ФСБ.
Кроме того, Сыромолотов видит «серьезные риски» со стороны социальных сетей, в которых могут распространяться информация, «восхваляющая насилие, терроризм, направленная на радикализацию населения».
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