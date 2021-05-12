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В России предложили создать «банк» ключей шифрования от приложений — для удобства ФСБ

12.05.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России обсуждают создание универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений. Ее можно будет использовать для оперативного доступа правоохранительных органов к данным, сообщает «РИА Новости». По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, предложение «в целом позитивно воспринято зарубежными партнерами».

Какие именно зарубежные партнеры имеются в виду, чиновник не уточнил. В детали Сыромолотов углубляться также отказался. Отмечается, что предложение может быть реализовано в рамках контртеррористической инициативы ФСБ.

Кроме того, Сыромолотов видит «серьезные риски» со стороны социальных сетей, в которых могут распространяться информация, «восхваляющая насилие, терроризм, направленная на радикализацию населения».

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В России обсуждают создание универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений. Ее можно будет использовать для оперативного доступа...
 
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