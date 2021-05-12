ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице

12.05.2021 11:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера в витебской многоэтажке на улице Терешковой случилось происшествие: на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ударная волна от нее выбила балконное окно, которое лежало на земле, когда спасатели прибыли на вызов, сообщает областное управление МЧС.

Оказалось, во время вспышки в квартире находился ее хозяин — 45-летний мужчина. Он сам покинул жилье еще до приезда МЧС. На улице его осмотрели медики и увезли в больницу с ожогами 1—3 степени.

В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице
В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице
В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице

В результате происшествия на кухне поврежден оконный проем и кое-какие вещи, целостность конструкций жилого дома не нарушена.

По данному факту проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в витебской многоэтажке на улице Терешковой случилось происшествие: на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ударная волна от нее выбила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 12 мая: доллар пошел вниз, а евро — вверх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by