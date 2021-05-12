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В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице
Источник материала: Onliner
Вчера в витебской многоэтажке на улице Терешковой случилось происшествие: на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ударная волна от нее выбила балконное окно, которое лежало на земле, когда спасатели прибыли на вызов,
Оказалось, во время вспышки в квартире находился ее хозяин — 45-летний мужчина. Он сам покинул жилье еще до приезда МЧС. На улице его осмотрели медики и увезли в больницу с ожогами 1—3 степени.
В результате происшествия на кухне поврежден оконный проем и кое-какие вещи, целостность конструкций жилого дома не нарушена.
По данному факту проводится проверка.
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Вчера в витебской многоэтажке на улице Терешковой случилось происшествие: на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ударная волна от нее выбила...
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