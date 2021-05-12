В витебской многоэтажке вспыхнул газ и ударной волной вынес окна в квартире. Ее хозяин в больнице

Источник материала: Onliner

Вчера в витебской многоэтажке на улице Терешковой случилось происшествие: на кухне одной из квартир вспыхнула газовоздушная смесь. Ударная волна от нее выбила балконное окно, которое лежало на земле, когда спасатели прибыли на вызов, сообщает областное управление МЧС.

Оказалось, во время вспышки в квартире находился ее хозяин — 45-летний мужчина. Он сам покинул жилье еще до приезда МЧС. На улице его осмотрели медики и увезли в больницу с ожогами 1—3 степени.













В результате происшествия на кухне поврежден оконный проем и кое-какие вещи, целостность конструкций жилого дома не нарушена.

По данному факту проводится проверка.