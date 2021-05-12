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Курсы валют на 12 мая: доллар пошел вниз, а евро — вверх
Источник материала: Onliner
Валюты снова стали торговаться после долгого четырехдневного перерыва. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду евро пошел в рост, а доллар немного убавил.
Доллар снизился на скромные 0,03 копейки и стоит сейчас 2,5351 белорусского рубля.
Евро прибавил 1,25 копейки. Теперь он торгуется по 3,0740 рубля и продолжает стремиться к полугодовому рекорду.
Сотня российских рублей на старте просела на 0,26 копейки. Она начала торги на уровне 3,4180 рубля.
Напомним, в
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