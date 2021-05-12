Курсы валют на 12 мая: доллар пошел вниз, а евро — вверх

Источник материала: Onliner

Валюты снова стали торговаться после долгого четырехдневного перерыва. На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду евро пошел в рост, а доллар немного убавил.

Доллар снизился на скромные 0,03 копейки и стоит сейчас 2,5351 белорусского рубля.

Евро прибавил 1,25 копейки. Теперь он торгуется по 3,0740 рубля и продолжает стремиться к полугодовому рекорду.

Сотня российских рублей на старте просела на 0,26 копейки. Она начала торги на уровне 3,4180 рубля.

Напомним, в пятницу доллар опустился до минимума за последние три с половиной месяца, а евро откатился на пять с половиной месяцев назад. Доллар снизился на 1,32 копейки и стал стоить 2,5354 белорусского. Евро просел на 0,6 копейки и стал стоить 3,0615, а российский рубль снизился на 0,05 копейки, до 3,4206.