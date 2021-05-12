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«400 ракет в сутки, очень страшно». Беларуска рассказала, что происходит в Израиле, который бомбят уже два дня

12.05.2021 11:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По городам Израиля был нанесен ракетный удар. Под обстрел попали Тель-Авив и находящиеся рядом с ним населенные пункты. Это случилось из-за самого крупного с 2014-го обострения палестино-израильского конфликта.

После столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, заявила, что выпустила 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов. В ответ на это самолеты ВВС Израиля стали наносить авиаудары по палестинским территориям.

Как известно на утро 12 мая, из-за этих действий уже погибли 40 человек — 35 в Газе и пятеро в Израиле.

О том, что прямо сейчас происходит в Израиле, в своем фейсбук рассказала беларуска Дарья Альперн-Катковская, которая живет в Эйлате.  «Нас жестко бомбят. Лично нас пока нет, но мы на низком старте на всякий случай. От Газы до нас по прямой как до Тель-Авива, просто мы не такие «заманчивые». Хотя, если начнут у нас сажать самолёты, то все может измениться. Закрыли «Бен-Гурион» на взлеты и посадки. Рейсы сажают на Кипре. Над аэропортом сбили ракету. 

400 ракет в сутки. 200 сбил [израильская система ПРО] «Железный купол».

Попадания в автобус и жилые дома в Ашкелоне, Ришоне, Хулоне, Гиватайме, Сдероте. Уже трое погибших среди мирных жителей. 

«Во время обстрела центра Израиля одна из ракет попала в рейсовый автобус компании «Эгед» в Холоне, что привело к его возгоранию. Представители компании «Эгед» сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл двери и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились во время падения ракеты на улице. Ранены семь человек, состояние одной пострадавшей тяжелое. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Раненые доставлены в больницу «Вольфсон». 

«В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 50-летняя женщина. Представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось, парамедики констатировали ее смерть. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Ционе». 

«В Ашкелоне одна женщина погибла на месте при попадании ракеты в одноэтажное здание. Еще одна женщина получила крайне тяжелые ранения, ее состояние оценивалось как критическое. Позже медики были вынуждены констатировать ее смерть. В больницу «Барзилай» после этого обстрела доставили четырех раненых. Среди них пожилая женщина, примерно 80 лет, она в тяжелом состоянии».

«В настоящее в больнице «Барзилай» в Ашкелоне находятся около 70 пострадавших в результате ракетных обстрелов, один из них в критическом состоянии. Еще семь пострадавших доставлены в больницу «Асута» в Ашдоде». 

Прочла в израильской беларуской группе вопрос, мол, поддерживают ли вас беларусы, которым вы помогали? Хотя ответы хорошие – про «делай добро и кидай в воду», и про то, что никто здесь не считает такие счёты. А я все равно слышу так много боли в этом вопросе у многих.

Про Израиль точно также не рассказывают правду, и израильтянам тоже очень нужна поддержка и добрые слова во время этого кошмара.

Напишите друзьям. Расскажите при случае другим про то, что здесь происходит. Без аналитики и советов. Это правда очень страшно и больно». 

 
 
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По городам Израиля был нанесен ракетный удар. Под обстрел попали Тель-Авив и находящиеся рядом с ним населенные пункты. Это случилось из-за самого крупного с 2014-го...
 
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