|
«400 ракет в сутки, очень страшно». Беларуска рассказала, что происходит в Израиле, который бомбят уже два дня
Источник материала: KYKY>
По городам Израиля был нанесен ракетный удар. Под обстрел попали Тель-Авив и находящиеся рядом с ним населенные пункты. Это случилось из-за самого крупного с 2014-го обострения палестино-израильского конфликта.
После столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, заявила, что выпустила 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов. В ответ на это самолеты ВВС Израиля стали наносить авиаудары по палестинским территориям.
Как известно на утро 12 мая, из-за этих действий уже погибли 40 человек — 35 в Газе и пятеро в Израиле.
О том, что прямо сейчас происходит в Израиле, в своем фейсбук
400 ракет в сутки. 200 сбил [израильская система ПРО] «Железный купол».
Попадания в автобус и жилые дома в Ашкелоне, Ришоне, Хулоне, Гиватайме, Сдероте. Уже трое погибших среди мирных жителей.
«Во время обстрела центра Израиля одна из ракет попала в рейсовый автобус компании «Эгед» в Холоне, что привело к его возгоранию. Представители компании «Эгед» сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл двери и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились во время падения ракеты на улице. Ранены семь человек, состояние одной пострадавшей тяжелое. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Раненые доставлены в больницу «Вольфсон».
«В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 50-летняя женщина. Представители службы скорой помощи «Маген Давид Адом» передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось, парамедики констатировали ее смерть. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Ционе».
«В Ашкелоне одна женщина погибла на месте при попадании ракеты в одноэтажное здание. Еще одна женщина получила крайне тяжелые ранения, ее состояние оценивалось как критическое. Позже медики были вынуждены констатировать ее смерть. В больницу «Барзилай» после этого обстрела доставили четырех раненых. Среди них пожилая женщина, примерно 80 лет, она в тяжелом состоянии».
«В настоящее в больнице «Барзилай» в Ашкелоне находятся около 70 пострадавших в результате ракетных обстрелов, один из них в критическом состоянии. Еще семь пострадавших доставлены в больницу «Асута» в Ашдоде».
Прочла в израильской беларуской группе вопрос, мол, поддерживают ли вас беларусы, которым вы помогали? Хотя ответы хорошие – про «делай добро и кидай в воду», и про то, что никто здесь не считает такие счёты. А я все равно слышу так много боли в этом вопросе у многих.
Напишите друзьям. Расскажите при случае другим про то, что здесь происходит. Без аналитики и советов. Это правда очень страшно и больно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«400 ракет в сутки, очень страшно». Беларуска рассказала, что происходит в Израиле, который бомбят уже два дня
По городам Израиля был нанесен ракетный удар. Под обстрел попали Тель-Авив и находящиеся рядом с ним населенные пункты. Это случилось из-за самого крупного с 2014-го...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)