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Конфликт между Израилем и Сектором Газа достиг апогея: видео попадания ракеты в жилой дом

12.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Конфликт между Израилем и Сектором Газа достиг апогея: видео попадания ракеты в жилой дом
Коллаж: РБК-Украина
Конфликт между Израилем и Сектором Газа продолжается. Так, По оценке ЦАХАЛ в сторону Израиля в общей сложности террористами было выпущено около 850 ракет. Это произошло с вечера 10 мая по утро 12 мая со стороны палестинцев. Израиль также ответил на это, атаковав военные объекты Палестины.

На видео в Twitter показали, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.

Отмечается, что за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались. Данных о жертвах этого нападения пока нет. Всего в результате обстрелов в секторе Газа погибли уже около 40 человек — в том числе десять детей.

По словам очевидцев, израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли серию авиаударов по Сектору Газа. В результате атак десятки полицейских и охранных объектов были разрушены.

Напомним, что конфликт, который длится годами, в этот раз начался 10 мая. ХАМАС сообщает, что своими действиями хочет «защитить мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе Иерусалима от «агрессии и терроризма» Израиля. На этой священной горе для мусульман и иудеев в последнее время происходили ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской полицией.

 
 
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