Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конфликт между Израилем и Сектором Газа достиг апогея: видео попадания ракеты в жилой дом Израиль атаковал военные объекты палестинцев.

На видео в Twitter показали, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.Отмечается, что за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались. Данных о жертвах этого нападения пока нет. Всего в результате обстрелов в секторе Газа погибли уже около 40 человек — в том числе десять детей.По словам очевидцев, израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли серию авиаударов по Сектору Газа. В результате атак десятки полицейских и охранных объектов были разрушены.Напомним, что конфликт, который длится годами, в этот раз начался 10 мая. ХАМАС сообщает, что своими действиями хочет «защитить мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе Иерусалима от «агрессии и терроризма» Израиля. На этой священной горе для мусульман и иудеев в последнее время происходили ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской полицией.