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Конфликт между Израилем и Сектором Газа достиг апогея: видео попадания ракеты в жилой дом
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
На видео в Twitter показали, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.
Отмечается, что за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались. Данных о жертвах этого нападения пока нет. Всего в результате обстрелов в секторе Газа погибли уже около 40 человек — в том числе десять детей.
По словам очевидцев, израильские военно-воздушные силы сегодня утром нанесли серию авиаударов по Сектору Газа. В результате атак десятки полицейских и охранных объектов были разрушены.
Напомним, что конфликт, который длится годами, в этот раз начался 10 мая. ХАМАС сообщает, что своими действиями хочет «защитить мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе Иерусалима от «агрессии и терроризма» Израиля. На этой священной горе для мусульман и иудеев в последнее время происходили ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской полицией.
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Израиль атаковал военные объекты палестинцев.
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